وفاة الياباني “الآكل لحوم البشر” بعد 40 عاما من جريمته في باريس

توفي عن 73 عاما إيسي ساغاوا المعروف بـ”آكل لحوم البشر الياباني”، بعد مرور أكثر من 40 عاما على الجريمة التي استدعت إطلاق هذه التسمية عليه، عندما قتل طالبة هولندية في العاصمة الفرنسية باريس ثم أكلَ أجزاءً من جثتها.

وفارق ساغاوا الحياة قبل أيام نتيجة إصابته بالتهاب رئوي، وأُقيمت جنازة له بحضور أقاربه فقط من دون تنظيم مراسم رسمية، على ما ذكر شقيقه جون في بيان.

وكان إيسي ساغاوا طالبًا في جامعة السوربون في باريس عندما دعا في 11 يونيو/حزيران 1981 زميلته الهولندية رينيه هارتفلت لتناول العشاء في منزله. وهناك، أطلق النار عليها فقتلها ثم اغتصبها وقطّعها ثم تناول أعضاءً من جسدها على مدى ثلاثة أيام. ولم يتوان عن التقاط صور كثيرة لجريمته المروعة.

وحاول ساغاوا التخلص من بقايا جثة الشابة فوضع الأشلاء داخل حقيبتين وتركهما في متنزه “بوا دو بولوني”، لكنّ الشرطة تمكّنت من العثور عليه وتوقيفه.

واعترف ساغاوا بارتكابه الجريمة قائلًا “إن أكل هذه الفتاة كان تعبيرًا عن الحب. أردت أن أشعر في داخلي بوجود شخص أحبه”.

وبعدما أكد خبراء متخصصون أنّه يعاني اضطرابًا ذهنيًّا، نجا من المحاكمة وأودع مركزًا للأمراض النفسية في فرنسا ثم مركزًا آخر باليابان، قبل أن يسترجع حريته في أغسطس/ آب 1985.

وبعد ذلك أصبح ساغاوا “نجمًا” في وسائل الإعلام، وظل يستقبل صحفيين في شقته الواقعة في ضواحي طوكيو.

كما أجرى مقابلة بإحدى القنوات اليابانية ونشر كتبًا عدة سجّلت أرقام بيع مرتفعة بينها “آكل لحوم البشر” و”أرغب في أن أؤكل”، بالإضافة إلى إعداده قصة مصوّرة سرد فيها تفاصيل جريمته.