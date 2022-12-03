ميدل إيست آي: لهذه الأسباب نجح المنتخب المغربي في مونديال قطر

قالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن نجاح المنتخب المغربي لكرة القدم في لقاءاته الثلاثة من حيث جودة الأداء، حشد من حماسة المشجعين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى لحظة نادرة من الوحدة العربية.

وأضافت الصحيفة أنه مع استمتاع المشجعين بـ”السحر المغربي” على أرض الملعب، يستشهد بعضهم بالمغرب مثالًا على كيفية تحول البلدان المصنفة خارج أفضل 20 منتخبًا في تصنيف الفيفا إلى تحقيق النصر وحصد المراتب المتقدمة، ولكن ذلك وراءه الكثير من العمل والخطط الرياضية والسياسية والمجتمعية.

مرونة التجنيس

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المغربي المتميز في البطولة أشرف حكيمي من مواليد إسبانيا، وسفيان بوفال، الذي كان له دور فعال في اللعب ينحدر من فرنسا، فيما ولد اللامع حكيم زياش في هولندا.

وأضافت أنه مع وجود أكثر من 130 لاعبًا في المونديال يمثلون دولة غير تلك التي ولدوا فيها، فإن قضية التجنيس ليست بالأمر المقصور على المنتخب المغربي، لكن لا يوجد فريق في البطولة يضم لاعبين مولودين في الخارج أكثر من المغرب.

ووقفت الصحيفة عند مونديال 1998 في فرنسا، حينما كان المنتخب المغربي يضم لاعبين فقط ولدا خارج البلاد، لكن في مونديال قطر قالت الصحيفة إن 14 لاعبًا في الفريق المغربي المكون من 26 لاعبًا ولدوا ونشأوا في الخارج.

وقال المشجع المغربي أيمن الفيلياني، الطالب في مدينة تطوان الواقعة على بعد 220 كيلومترًا شمال العاصمة الرباط، لموقع ميدل إيست آي “إن مفهوم الجنسية في التجربة الرياضية المغربية أضحت مفهومًا متغيرًا”.

وأضاف “بصفتي مغربي، لا يهمني إذا كان اللاعبون قد ولدوا على سطح المريخ”.

وأوضحت الصحيفة أن هناك استعدادًا تلقائيًا عند المشجعين المغاربة للتغاضي عن اعتماد منتخبهم الكبير على المواهب الأجنبية وعلاقة ذلك بهويات اللاعبين. مضيفة أن اللاعب المتألق نصير مزراوي المدافع الهولندي المولد بدأ مسيرته مع أندية أوربية، لكنه ينحدر من أبوين مغربيين.

وأكدت الصحيفة أن المغرب لديه شبكة كبيرة من المواهب للاختيار منهم، حيث سجلت البعثات الدبلوماسية المغربية في العام 2018، نحو 4.2 ملايين مغربي يعيشون خارج المملكة، وهو ما يمثل 10%من مجموع سكان المغرب.

وخلصت دراسة أجراها مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو وكالة حكومية، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن 61% من المغاربة في أوربا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا يزورون المملكة كل عام.