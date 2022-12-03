مونديال قطر.. طواحين هولندا أول المتأهلين إلى دور الثمانية على حساب أمريكا

تأهل المنتخب الهولندي إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بفوزه على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر بالنسخة الحالية المقامة في قطر.

وتألق الظهيران الجناحان دينزل دمفريس ودالي بليند في صناعة الأهداف وتسجيلها، لتفوز هولندا في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس العالم فيفا قطر 2022.

تقدّم ممفيس ديباي بهدف مبكر لهولندا بعد عشر دقائق، مستفيدًا من تمريرة دمفريس الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة تمامًا لزميله بليند في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص البديل حاجي رايت الفارق للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76، لكن بعد خمس دقائق رد بليند الهدية إلى دمفريس وصنع له الهدف الثالث.

وستلعب هولندا في دور الثمانية مع المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين الأرجنتين وأستراليا، التي ستنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أحمد بن علي.

ونجح فريق المدرب لويس فان جال في التسجيل من أول هجمة عندما توغل دمفريس من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة أرضية حوّلها ديباي مهاجم برشلونة بتسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وفعل دمفريس الأمر ذاته بالطريقة نفسها إلى بليند لتصبح النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة مباشرة.

وقلص البديل رايت الفارق بعد تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيك، لكن دمفريس توج جهده الكبير وسجل هدف ضمان التأهل.