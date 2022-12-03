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مقابل 170 ألف دولار سنويا.. بلدية نيويورك تبحث عن شخص يقتل ملايين الفئران

صورة لفأر التُقطت وهو يعبر منصة مترو أنفاق تايمز سكوير في نيويورك (أ ب)
3/12/2022

كشفت بلدية نيويورك الأمريكية عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران التي تنتشر في أنحاء المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يتولى هذا المنصب ما بين 120 و170 ألف دولار سنويًّا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وغرّد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز عبر حسابه على تويتر، قائلًا “لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان”، مشجعًا أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بعبارة “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”.

وحظي الإعلان بتفاعل واسع بين المدونين الذين تباينت آراؤهم  بين متهكم وبين من يرى أن هذه الوظيفة ليست الحل للمشكلة، وفق تعبيرهم.

وعلّقت الكاتبة سمارا كوهين “الفئران هناك لأن المدينة بها مشكلة القمامة والشوارع قذرة للغاية. ماذا عن إصلاح المصدر الفعلي للمشكلة بدلًا من قتل كل الفئران الصغيرة فقط؟”.

بينما قالت المغردة ريبيكا باريل “بصراحة أنا أرغب في القيام بهذه الوظيفة”.

 

وكتبت المدونة ياشار علي ساخرة ” لقد قلت هذا من قبل وسأقوله مرة أخرى، أنا مقتنعة بأنه يمكنني تقليل عدد الفئران بشكل كبير في مدينة نيويورك. أنا فقط بحاجة إلى مليار دولار”.

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في برامج وورد وإكسل وباوربوينت.

وتشير التقديرات إلى أن مدينة نيويورك هي موطن لمليونين من الآفات. وأيًّا كان من يتولى المهمة، فإنه بالتأكيد سيتوقف عن عمله السابق ليتفرغ لهذه الوظيفة الخاصة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن من يرغب بتولي هذا المنصب عليه أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

وأضافت أن نيويورك هي “المدينة الثانية الأكثر خطورة” في البلاد ، وفقًا لأحدث التصنيفات السنوية لمكافحة الآفات.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع أمريكية