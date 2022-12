مقابل 170 ألف دولار سنويا.. بلدية نيويورك تبحث عن شخص يقتل ملايين الفئران

كشفت بلدية نيويورك الأمريكية عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران التي تنتشر في أنحاء المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يتولى هذا المنصب ما بين 120 و170 ألف دولار سنويًّا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وغرّد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز عبر حسابه على تويتر، قائلًا “لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان”، مشجعًا أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بعبارة “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”.

There’s NOTHING I hate more than rats. If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits. Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022

وحظي الإعلان بتفاعل واسع بين المدونين الذين تباينت آراؤهم بين متهكم وبين من يرى أن هذه الوظيفة ليست الحل للمشكلة، وفق تعبيرهم.

وعلّقت الكاتبة سمارا كوهين “الفئران هناك لأن المدينة بها مشكلة القمامة والشوارع قذرة للغاية. ماذا عن إصلاح المصدر الفعلي للمشكلة بدلًا من قتل كل الفئران الصغيرة فقط؟”.

بينما قالت المغردة ريبيكا باريل “بصراحة أنا أرغب في القيام بهذه الوظيفة”.

the rats are there because the city has a trash problem and the streets are very dirty. how about fixing the actual source of the issue instead of killing off all the lil rats just vibing. https://t.co/lGFOfejPTs — Samarah J. Cohen (@chatifinbklyn) December 1, 2022

Honestly I would do it https://t.co/U2qNPpuc1x — ✨🌸rebecca's diary 🌸✨ (@rebecca_barel) December 1, 2022

وكتبت المدونة ياشار علي ساخرة ” لقد قلت هذا من قبل وسأقوله مرة أخرى، أنا مقتنعة بأنه يمكنني تقليل عدد الفئران بشكل كبير في مدينة نيويورك. أنا فقط بحاجة إلى مليار دولار”.

I’ve said this before and I’ll say it again, I am convinced I could dramatically reduce the rat population in NYC. I just need a billion dollars. https://t.co/FjqZRNsu5n — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) December 1, 2022

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في برامج وورد وإكسل وباوربوينت.

وتشير التقديرات إلى أن مدينة نيويورك هي موطن لمليونين من الآفات. وأيًّا كان من يتولى المهمة، فإنه بالتأكيد سيتوقف عن عمله السابق ليتفرغ لهذه الوظيفة الخاصة.

New York City is hiring a Rat Czar! Have a virulent vengeance against vermin? Apply today to help run rats out of this city: https://t.co/XKEFYT13dFhttps://t.co/ey9qZuU8AZ pic.twitter.com/f1Sul9FjSr — City of New York (@nycgov) December 2, 2022

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن من يرغب بتولي هذا المنصب عليه أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

وأضافت أن نيويورك هي “المدينة الثانية الأكثر خطورة” في البلاد ، وفقًا لأحدث التصنيفات السنوية لمكافحة الآفات.