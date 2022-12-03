طائرة يمكن تسييرها وقادرة على تنفيذ ضربات نووية.. أمريكا تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة “بي-21 ريدر”

كشفت الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة “بي-21 ريدر” التي يمكن تشغيلها بلا طاقم، والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

وافتُتح حفل الكشف عن الطائرة المصممة بدقة في منشأة نورثروب غرومان المصنعة لـ”بي-21 ريدر” بولاية كاليفورنيا، بالنشيد الوطني للولايات المتحدة بينما كانت قاذفات قديمة تحلق فوق حشد تضمّن كبار المسؤولين الأمريكيين.

ومع فتح أبواب الحظيرة التي تضم الطائرة ببطء، عُزفت موسيقى حماسية ولمعت أضواء قبل أن يصفق الحشد عند سحب القماش الذي يغطيها، وظهور قاذفة رمادية أنيقة تبلغ تكلفتها 700 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال الحفل إن (بي-21 ريدر) هي أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود، مؤكدا أنها “شهادة على تقدّم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار”.

وأُبقِي عدد كبير من صفات الطائرة طي الكتمان، لكنها تمثل تقدما كبيرا على القاذفات الموجودة حاليا في الأسطول الأمريكي، كما أوضح أوستن في كلمته.

وقال مشيدا بقوة الطائرة “لا يمكن لأي قاذفة بعيدة المدى أن تضاهيها في الكفاءة”، كما أشار إلى متانتها مؤكدا أنها “مصمَّمة لتكون القاذفة الأكثر قابلية للصمود على الإطلاق”.

وعلى غرار الطائرتين الحربيتين “إف-22” و”إف-35″، زُوّدت الطائرة “بي-21” بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها عبر شكلها والمواد المستخدَمة في صنعها، مما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها.

وقال أوستن “أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا ستجد صعوبة في اكتشاف طائرة بي-21 في السماء”.

وأضاف أن الطائرة صُنعت أيضا “بهندسة نظام مفتوح” تسمح بدمج “أسلحة جديدة لم تُخترع بعد”.

القوة الأمريكية الجوية

وقالت الزميلة في معهد بروكينغز للأبحاث آيمي نيلسون لوكالة فرانس برس قبل الكشف عن الطائرة، إنها “مصمَّمة لتتطور”.

وأشارت إلى أن “الهندسة المفتوحة” ستتيح إدخال برامج قادرة على تحسين أداء الطائرة في المستقبل حتى لا تتقادم بسرعة”.

وأضافت “بي-21 متطورة أكثر بكثير من سابقاتها وهي حديثة فعلا”، موضحة أنها “لا تملك فقط قدرة مزدوجة تتيح لها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية، بل تستطيع إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى”.

ولم يُذكر خلال الحفل إمكانية تحليق الطائرة بلا طاقم. وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك لوكالة فرانس برس إن الطائرة “مزودة بهذه الإمكانية لكن لم يُتخذ بعد قرار بتحليقها بلا طاقم”.

وذكرت مجموعة “نورثروب غرومان” أن 6 نماذج من هذه الطائرات أصبحت في مراحل متفاوتة من التجميع والاختبار في منشآتها.

وستكون هذه القاذفة جزءا أساسيا من “المثلث النووي” الأمريكي الذي يتكون من أسلحة يمكن إطلاقها من البر والجو والبحر.