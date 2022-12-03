الكاميرون تهزم البرازيل وتودع مونديال قطر

ودع منتخب الكاميرون منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، مرفوع الرأس بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على استاد لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسيت أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد أبو بكر في الدقيقة ذاتها لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلعه القميص أثناء احتفاله بتسجيل هدف الفوز.

وتوقف رصيد المنتخب البرازيلي عند ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري الذي تغلب على صربيا 3-2 في المباراة التي جمعتهما في التوقيت ذاته.

في المقابل رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

وضمن المنتخب البرازيلي التأهل لدور الـ16 كأول المجموعة السابعة، ليلتقي مع منتخب كوريا الجنوبية الذي تأهل للدور نفسه، بصفته ثاني المجموعة الثامنة، بعد تغلبه على منتخب البرتغال 2 / 1 في وقت سابق الجمعة في المجموعة الثامنة.

في المقابل، سيلعب المنتخب السويسري، مع منتخب البرتغال في دور الـ16.