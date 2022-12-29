واشطن بوست: هذه أسوأ قرارات اتخذها بايدن خلال 2022

في سياق تقييمها لأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال عام 2022، أوضحت صحيفة واشنطن بوست أن السنة التي نودعها شهدت قرارات جيدة للرئيس، لكن بالمقابل تم تسجيل مواقف سلبية في أدائه.

وقالت إن حصر هذه القائمة في رقم معين يظل مسألة صعبة، لكن هناك مواقف ومحطات واضحة كانت فيها قرارات الرئيس ضعيفة أو غير محسوبة بشكل جيد، وهي:

1- خاف من استفزاز بوتين

أبرزت الصحيفة أن بايدن رفض طلبات أوكرانيا الحصول على صواريخ “ستينغر” و”جافلين” قبل أشهر من التدخل العسكري الروسي. مضيفة أنه بعد هجوم موسكو عرض بايدن مساعدة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للهروب، لكن الزعيم الأوكراني رد عليه “أحتاج إلى ذخيرة وليس لرحلة”.

وأضافت الصحيفة أن بايدن أجبر أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في الأشهر الأولى من الحرب بأسلحة قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية، كما منع بولندا من نقل طائرات (ميغ29) ذات التصميم السوفيتي إلى كييف، خوفًا من أن يؤدي الدعم الأمريكي المبالغ فيه إلى “الحرب العالمية الثالثة”.

وقالت إن بايدن انتظر أكثر من 9 أشهر لمنح أوكرانيا نظام دفاع جوي باتريوت، لكنه عندما قدم أنظمة الصواريخ عالية الحركة (هيمارس وجافلين) تغيّرت قواعد لعبة الحرب في أوكرانيا.

2- تسبب في أسوأ أزمة حدودية في تاريخ أمريكا

استغربت الصحيفة من حالة “البرود السياسي” التي قابل بها بايدن أسوأ أزمة حدودية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت إن الحدود الأمريكية مع المكسيك عام 2022 شهدت عددًا كبيرًا من المواجهات، بالإضافة إلى اعتقال آلاف المهربين، وتم إيقاف 98 شخصًا على قائمة المراقبة الإرهابية بالقرب من الحدود، ولقي أكثر من 800 مهاجر مصرعهم أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني، ومع ذلك عندما سُئل بايدن عن سبب عدم زيارته للحدود، قال إن لديه “أشياء أكثر أهمية”.

3- فشل في رد الاعتبار بعد تفجير مطار كابل

قالت الصحيفة إن بايدن فشل في رد الاعتبار للهيبة الأمريكية بعد تفجير مطار كابل الذي أودى بحياة 183 شخصًا بينهم 13 أمريكيًا.

وأضافت أن بايدن حذر الذين نفذوا هجوم 2021 قائلًا “لن نسامح ولن ننسى وسوف نطاردكم وستدفعون ثمن فعلتكم”، ولكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، لم يقم بايدن بأي ضربات أو عمليات ضد الجهات التي قامت بالتفجير.

4- ألغى نحو تريليون دولار من القروض الطلابية

استغربت الصحيفة من إلغاء بايدن لما يزيد عن تريليون دولار من القروض الطلابية، واعتبرته قرارًا غير دستوري.

وقرر بايدن إلغاء 20 ألف دولار من ديون الطلاب المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي، لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة المالية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 43 مليون أمريكي مدينون بما مجموعه 1.6 تريليون دولار من قروض الطلاب.

5- أضعف الإنتاج المحلي للنفط

قالت الصحيفة إن بايدن رفع عددًا من العقوبات عن شركات النفط الأجنبية، وسمح لشركة “شيفرون” بإنتاج النفط الفنزويلي وتصديره مرة أخرى، وتوسل إلى أوبك لإنتاج المزيد.

وتابعت أن أقصى ما قام به الرئيس هو تأجير عدد قليل من المساحات الجغرافية من الأراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز. مشددة على أن سياسته كانت ضعيفة مقارنة بأي رئيس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

6- سرح آلاف الجنود الذين رفضوا التطعيم ضد كورونا

قامت إدارة بايدن بتسريح آلاف الجنود لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو ما أثر بصورة سلبية في سياسة التجنيد الأمريكية.

وأبرزت الصحيفة أنه رغم التحذيرات التي أعلن عنها مسؤولو البنتاغون من وقوع أسوأ أزمة تجنيد عسكري منذ بدء الخدمة التطوعية في الولايات المتحدة الأمريكية، تم إجبار أكثر من 3000 جندي متمرس وخبير في القتال على المغادرة بلا داع.

7- أشرف على عدد كبير من الكوارث

قالت الصحيفة إنه خلال هذا العام من حكم بايدن، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ تضخم منذ 40 عامًا، وتم تسجيل أكبر انخفاض في الأجور منذ 4 عقود، ووصل سعر الغاز إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وتم تسجيل أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المواد الغذائية منذ عام 1979، فيما شهدت البلاد أسوأ موجة إجرام لم تشهده البلاد منذ التسعينيات.

وأضافت أن هذه الكوارث الاقتصادية التي ضربت الأمريكيين لم تحدث منذ عهد الرئيس جيمي كارتر الذي أشرف هو الآخر على الكثير من المصائب في وقت واحد، على حد قولها.