نتنياهو: إحباط نووي إيران مهمتنا الأولى وسنوقع اتفاقيات سلام جديدة قريبا (فيديو)

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن المهمة الأولى لحكومته هي إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي “يهددنا وقد يقوض أمننا ودولتنا”، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو خلال جلسة الكنيست الإسرائيلي للتصويت على حكومته “لقد وقعنا مع حكومتي السابقة على 4 اتفاقيات سلام تاريخية مع الدول العربية، وسنوقع مزيدا من اتفاقيات السلام خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف “حاربنا أعداءنا الذين فرضوا علينا الحرب طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية، والخمس والعشرون المقبلة ستشهد تحول إسرائيل إلى دولة وقوة عالمية”.

وأوضح نتنياهو أن وزير الدفاع في حكومته التي من المقرر أن تبدأ اليوم عملها، سيكون مسؤولا أيضا عن تنسيق شؤون منطقة السامرة.

وبدأ الكنيست الإسرائيلي، قبل ظهر الخميس، جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الـ37، والسادسة برئاسة زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو. ويتوقع أن تستمر الجلسة عدة ساعات قبل إجراء التصويت.

وتعتبر هذه الحكومة أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. وتتشكل من 6 أحزاب يمينية إسرائيلية لديها 64 من مقاعد الكنيست الـ120، وهو ما يجعل نيلها الثقة مضمونا.

واستهلت الجلسة بكلمة لنتنياهو عرض خلالها حكومته، ثم أفسح المجال لكلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، وبعدها كلمات لعدد من النواب.

وبعد انتهاء الكلمات سيجري تصويت الثقة على الحكومة، ثم تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست.

ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار رئيس للكنيست، ويرجح انتخاب عضو الكنيست المنتمي لحزب الليكود أمير أوحانا لهذا المنصب.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الخميس، إن نتنياهو قرر أن تكون مراسم التسليم والتسلم من رئيس الوزراء يائير لابيد قصيرة.