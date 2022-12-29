هدية بوتين لحلفائه تثير مقارنات مع “سيد الخواتم” (فيديو)

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 8 خواتم ذهبية لقادة جمهوريات سوفيتية سابقة حليفة لموسكو، مما أثار السخرية ومقارنات شبهته بشخصية “ساورون الطاغية” المتعطش للسلطة في رواية “سيد الخواتم”.

وتلقى قادة دول (رابطة الدول المستقلة) الخواتم الذهبية التي حفر عليها شعار الرابطة وكلمات “روسيا” و”عام جديد سعيد 2023″ خلال القمة التي جمعتهم مع بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الاثنين والثلاثاء.

واحتفظ الرئيس الروسي بوتين، بخاتم تاسع لنفسه، في حين ظهر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وحده في إحدى الصور وهو يضع الخاتم في أصبعه.

سيد الخواتم

واعتبر بعض المعلقين ومنهم عالمة السياسة البارزة إيكاترينا شولمان أن الإشارة غير المباشرة إلى ثلاثية “سيد الخواتم” للكاتب البريطاني جي.آر.آر تولكين كانت مقصودة.

ففي رواية تولكين الملحمية يعطي ساورون خواتم إلى 9 ملوك من أجل إجبارهم على الخضوع لإرادته.

ومنذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير/شباط، والسلطات الأوكرانية تشبه روسيا بـ”موردور” مملكة ساورون والقوات الروسية بجنوده وحوش “الأوركس”.

وكتبت إيكاترينا شولمان المتخصصة في أدب تولكين أن إهداء الخواتم يبدو للوهلة الأولى وكأنه “حلم يقظة” وقالت على إنستغرام “بالطبع هذا أمر متعمد”.

Putin got tired of being the Hitler of the 21st century and decided to play Lord of the Rings and become a "mighty Sauron". He presented the participants of the informal summit of the Commonwealth of Independent States with rings with the symbol of the "commonwealth". pic.twitter.com/vqZArg5uha — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) December 27, 2022

ووصفت معلقة سياسية أخرى هي يوليا لاتينينا الهدايا بأنها “خواتم الوهن” في إشارة على ما يبدو إلى عزلة بوتين الدولية المتزايدة بسبب هجومه على أوكرانيا.

وقالت لاتينينا ساخرة “كل دولة يضع حاكمها هذا الخاتم ستتحول إلى دولة مظلمة يحكمها رجل مجنون”. وأضافت “أعتقد أن بوتين وحده سيرتدي الخاتم، وليس لوقت طويل”.

وكتب النائب الأوكراني أولكسي غونشارينكو “أصاب بوتين الملل من كونه هتلر القرن الحادي والعشرين، فقرر أن يلعب دور سيد الخواتم”.

“لا داعي للتحليل”

من جانبه قال الكرملين إنه لا يجب التحليل كثيرا في معنى الهدايا. وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا إنها “مجرد تذكار بمناسبة العام الجديد، وليس هناك ما يميزها” وقال إن “بوتين لن يضع الخاتم في يده”.