مع تزايد إصابات فيروس كورونا في الصين.. هل نعود إلى المربع الأول؟ (فيديو)

استبعد الدكتور علي فطوم أستاذ ومستشار اللقاحات بجامعة ميشيغان الأمريكية العودة إلى المربع الأول وحدوث انتشار واسع جديد لفيروس كورونا خلال الشهور المقبلة.

وقال، في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، إن أي فيروس يصل في انتشاره وقوته إلى 100% ثم يتراجع حتى يختفي. واستدرك موضحا “ليس الاختفاء يعني القضاء على الفيروس نهائيا، ولكنه لا يستطيع أن يتطور أكثر ليكون أقوى وأكثر شراسة”.

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في #الصين.. هل نعود إلى المربع الأول؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hUKc2RjSVj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2022

وأضاف د. فطوم أن تحورات فيروس كورونا حدثت بالفعل من البداية حتى وصل الفيروس للتحور الأكبر مع أوميكرون. ورغم أن هذا المتحور سريع الانتشار، إلا أنه أفقد الفيروس بعض الصفات والقدرات.

وأوضح أن الأخبار الدائرة حول تزايد أعداد الإصابات في الصين قد ترجع إلى اختلاف التجربة الصينية في السيطرة على الفيروس بتشديد القيود، وأن فتح تلك القيود قد يتسبب في رفع عدد الإصابات بما قد يثير القلق.

ولم يستبعد د. فطوم أن تكون قرارات فرض حظر على المسافرين من الصين ترجع لأسباب سياسية، خاصة وأن التغيرات التي تحدث الآن مع الفيروس هي في اتجاه التوازن.

وقد تسبب تخلي بيجين المفاجئ عن سياساتها الصارمة لاحتواء الفيروس إلى إثارة المخاوف في جميع أنحاء العالم. وأعلنت أمريكا واليابان والهند وماليزيا عن اتخاذ تدابير خاصة لمنع دخول متحورات جديدة محتملة للفيروس من الصين، بينما أعربت الصين عن ثقتها بتحقيق انتصار شامل في معركة السيطرة على جائحة كورونا.

وكانت السلطات الصينية أعلنت إلغاء الحجر الصحي على المسافرين الوافدين إلى البلاد، ضمن إجراءات تخفيف القيود المفروضة منذ ظهور الجائحة.