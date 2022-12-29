تحدث عن مجازر ضد المسلمين.. مسجد باريس الكبير يقاضي كاتبا فرنسيا بتهمة التحريض والكراهية

أعلن مسجد باريس الكبير أنه رفع شكوى قضائية، أمس الأربعاء، ضد الكاتب ميشال ويلبيك بسبب تصريحاته العنصرية الأخيرة ضد المسلمين في فرنسا.

وقالت صحيفة لوفيغارو إن المؤسسة الإسلامية الكبرى في باريس اتهمت ويلبيك بـ”العنصرية والتحريض على الكراهية بطريقة متوحشة”.

وأضافت الصحيفة أن ويلبيك تحدث في حوار مع الفيلسوف ميشيل ونفراي في مجلة “الجبهة الشعبية” عن المخاطر التي تنتظر الحضارة الفرنسية مستقبلًا مستشهدًا بالدين الإسلامي حين قال إن “المسلمين يسلحون أنفسهم ويحصلون على البنادق، ويتلقون الدروس في ميادين الرماية”.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب الفرنسي قوله “إن الفرنسيين الأصليين لا يريدون أن يندمج المسلمون معهم، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم والاعتداء عليهم أو يغادروا فرنسا نهائيًا”.

ومما جاء في تصريحات ويلبيك أيضًا أنه “عندما تكون جميع المناطق الفرنسية تحت السيطرة الإسلامية، أعتقد أن أعمال المقاومة ستقع، وستكون هناك هجمات وإطلاق نار في المساجد، والمقاهي التي يرتادها المسلمون. باختصار هناك مناطق في فرنسا ستنقلب رأسًا على عقب وستحدث مجازر”.

وقال مسجد باريس الكبير في بيان إن ما قاله ميشيل ويلبيك خلال حواره الأخير تجاه المسلمين “وحشي وغير مقبول إطلاقًا ويدعو لاستبعاد هذا المكون من التركيبة المجتمعية الفرنسية”.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 | La Grande Mosquée de Paris porte plainte contre Michel Houellebecq pour les propos très graves qu’il a tenu au sujet des musulmans de France dans une récente interview écrite : pic.twitter.com/JS4NwLM2R8 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) December 28, 2022

وأضاف البيان الذي حمل توقيع عميد الجامع شمس الدين حفيظ أن التصريحات الأخيرة تحرض على الكراهية ضد المسلمين، ولذلك ضرب موعدًا مع ويلبيك أمام محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية.

وتفاعل عدد من السياسيين والناشطين من اليمين الفرنسي المتطرف مع تصريحات ويلبيك، معلنين تضامنهم الشديد معه ضد الشكوى التي قدمها مسجد باريس الكبير، فيما قال الناشط توماس مونتان إن الإسلام “إيديولوجية مدمرة لفرنسا ويجب طردها أو القضاء عليها”.

La plainte de la grande mosquée de Paris contre Houellebecq. Je ne sais pas ce que dira le droit (ou les juges plutôt) mais il est clair que l’islam est une idéologie allogène et destructrice pour la France. Elle doit être éliminée. pic.twitter.com/zBIMKYZLFh — Thomas Montagne (@montagne_thomas) December 29, 2022

أما القيادي البارز في حزب استرداد فرنسا داميان ريو فأعاد نشر مقطع فيديو لمسابقة نظمها جامع باريس الكبير لحفظ الأحاديث النبوية بمناسبة المولد الشريف، وزعم أنها تدعو إلى القتل.

Rappel : la @mosqueedeparis qui vient de porter plainte contre #Houellebecq organisait un concours de mémorisation de Hadith appelant à faire « couler le sang » des apostats l’année dernière. (Nawawi) https://t.co/RQu86U0WNp — Damien Rieu (@DamienRieu) December 29, 2022

بالمقابل أثنى الناشط فريد بن لاغا على الشكوى التي قدمها المسجد ضد الكاتب الفرنسي بسبب “عنصريته الصريحة”. مضيفًا أن الوقت قد حان من أجل أن يتحرك قضاء باريس ضد هذا الكاتب العنصري وإدانته، على حد وصفه.