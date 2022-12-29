فلسطين.. جهاز الإحصاء يكشف عدد الفلسطينيين حول العالم وشهداء عام 2022

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ نحو 14.3 مليون نسمة -نهاية عام 2022- منهم 5.4 ملايين نسمة في دولة فلسطين على حدود 1967، بنسبة زيادة بلغت 2.4% مع نهاية العام.

ولا يزال نحو 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، منهم 6.4 ملايين في الدول العربية، ونحو 761 ألفًا في دول أجنبية، ونحو 1.7 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل.

وقال جهاز الإحصاء في بيانه “لا زال ما يقارب 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة”.

وأضاف الجهاز أن “توزيع الفلسطينيين هو 5.4 مليون في دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948 (إسرائيل)، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية، ونحو 761 ألفًا في الدول الأجنبية”.

البطالة في قطاع غزة

وبحسب التقرير، فإنه رغم التعافي التدريجي في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الأول من عام 2022، والارتفاع الذي سجل في عدد العاملين في معظم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا.

ويظهر بيان جهاز الإحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 14%، وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو 45%.

وأوضح التقرير أن نسبة الأفراد أقل من 14 عامًا في نهاية عام 2022 تقدر بنحو 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة.

ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2022 بنحو 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

اعتداءات إسرائيلية متواصلة

وأكد التقرير أن الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ما زالت متواصلة على السكان الفلسطينيين في كافة تجمعات سكنهم من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والاعتداء على الفلسطينيين.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بهدم وتدمير أكثر من ألف مبنى في فلسطين (353 مبنى سكنيًا و705 منشآت) شملت 93 عملية هدم ذاتي يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم ذاتي.

وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكنيًا و176 منشأة، في الوقت الذي تقوم به دولة الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية.

ويعيش في تلك الوحدات الاستيطانية أكثر من 700 ألف مستوطن في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في نهاية عام 2021.

وبلغ عدد الشهداء خلال عام 2022 حتى تاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول، 224 شهيدًا (53 شهيدًا في قطاع غزة و171 شهيدًا في الضفة الغربية) بحسب سجلات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و700 أسير وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بحسب بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين -من بينهم 34 أسيرة ونحو 150 قاصرًا- و835 معتقلًا إداريًا بينهم 3 أسيرات، و4 أطفال.