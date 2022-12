رغم دعوات التهدئة.. صرب كوسوفو يواصلون إقامة الحواجز على الطرق (فيديو)

واصل صرب كوسوفو، اليوم الخميس، إقامة الحواجز على الطرق قرب الحدود مع صربيا، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى “نزع فتيل التوتر” في شمال كوسوفو، الذي يشهد توترات على الحدود مع صربيا.

وأغلقت كوسوفو، أمس الأربعاء، أكبر معبر حدودي مع صربيا بعد أن أقام محتجّون صرب مزيدا من الحواجز على الطرقات، في واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة منذ سنوات.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن بلغراد رفضت الاعتراف به وشجّعت 120 ألفًا من الصرب في كوسوفو على تحدي سلطة بريشتينا، خصوصا في الشمال حيث يشكل الصرب غالبية.

واندلعت الاضطرابات الأخيرة في 10 ديسمبر/كانون الأول، عندما أقام الصرب حواجز على الطرق احتجاجا على اعتقال شرطي سابق يشتبه في تورطه في هجمات على ضباط شرطة كوسوفو، مما شلّ حركة المرور في معبرين حدوديين.

وبعد إقامة الحواجز، تعرضت شرطة كوسوفو وقوات حفظ السلام الدولية لهجمات في عدة حوادث إطلاق نار، كما تم وضع القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع.

The United States joins @AGK_AJK and @EUKosovo in strongly condemning the latest in a series of attacks against Kosovan journalists. Media must be able to work free from threats of violence and intimidation. A free, independent press is the bedrock of democracy.

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) December 26, 2022