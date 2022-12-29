تراشق على تويتر بين نجيب ساويرس وعمرو أديب بسبب “التطبيل”

شهد موقع تويتر تراشقا بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والمذيع عمرو أديب.

وبادر ساويرس صباح الخميس بإعادة تغريد صورة معدلة تضع وجوه عدد من الإعلاميين المصريين، وبينهم عمرو أديب وأحمد موسى وتامر أمين ومحمد الباز ومصطفى بكري، على أجساد فرقة موسيقية تمسك بطبول كبيرة، وكتب ساويرس معلقا على الصورة “فيه واحد ناقص”.

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى — Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022

تغريدة ساويرس دفعت عمرو أديب، إلى الرد عليها في تغريدة بقوله “إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي”.

التراشق بين ساويرس وأديب رفع أوسمة باسميهما إلى الأعلى تداولا في مصر. وبينما هاجمت تغريدات تصرف رجل الأعمال نجيب ساويرس، اعتبرت أخرى أن عمرو أديب اعترف على نفسه بما ادعاه عليه ساويرس من “تطبيل”.