تخلي الصين المفاجئ عن “صفر كوفيد” يثير المخاوف.. أمريكا تفرض اختبارات وأوربا تسعى لـ”نهج منسق”

سجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، بعد إنهاء سياسة “صفر كوفيد” فجأة في البلاد الشهر الجاري، وهو ما أثار القلق من إمكانية انتشار متحورات جديدة للفيروس.

هذا “الانقلاب المفاجئ” في السياسة الصحية الصينية وضع حدّا لنحو 3 سنوات من الاختبارات المكثّفة وتدابير الإغلاق والحجر المطوّلة التي أربكت سلاسل الإمدادات في البلد وزعزعت الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات في العالم.

ويعني رفع القيود، الذي جاء بعد احتجاجات واسعة النطاق، انتشار كوفيد دون رادع إلى حد كبير مع احتمال إصابة الملايين يوميا، وفقا لبعض خبراء الصحة الدوليين.

Starting Jan 5, 2023: Travelers flying to U.S. from China, or who have been in China in the past 10 days & are flying from certain airports, must show a negative #COVID19 test taken within 2 days before #travel to the US or documentation of recovery. https://t.co/VSJz2W6kPT pic.twitter.com/J9DujizieA

— CDC (@CDCgov) December 28, 2022