الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 32 قتيلا (فيديو)

كشفت السلطات الفلبينية، الخميس، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة قد ارتفعت إلى 32 قتيلا، فيما لا يزال البحث مستمرا عن 24 آخرين.

وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في بيان، إن 11 آخرين قد أصيبوا خلال الفيضانات التي ضربت 10 أقاليم في البلاد، خلال عطلة عيد الميلاد. كما تضرر ما يقرب من 400 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 81 ألفًا في الملاجئ، بينما بقيت بعض المناطق بدون كهرباء أو إمدادات المياه.

وفي السياق، أوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن الرياح الباردة والدافئة ستجعل سقوط الأمطار مستمرا، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم “حزام النار” بالمحيط الهادئ حيث يقع نحو 90% من الزلازل في العالم، مما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.