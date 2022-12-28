تذبذب سوق النفط بعد حظر روسيا تصديره للدول الملتزمة بسقف الأسعار

قال الكرملين إن روسيا لم تستشر (أوبك بلس) بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على نفطها.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تذبذبًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان روسيا، حظر تصدير نفطها الخام إلى الدول الملتزمة بقرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد قررت تحديد سقف سعر قدره 60 دولارًا للبرميل للنفط الروسي كجزء من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.

وذكرت وكالة (بلومبرغ) للأنباء اليوم الأربعاء أنه جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 79 دولارًا للبرميل بتغير طفيف عن مستواه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وبحسب المرسوم الروسي فإنه سيبدأ تطبيق حظر تصدير النفط للدول الملتزمة بسقف الأسعار ابتداء من أول فبراير/شباط المقبل وحتى يوليو/تموز المقبل على الأقل.

ويشمل الحظر الدول التي تفرض الحد الأقصى للسعر أو تمنع دولًا أخرى من شراء النفط الروسي، وهو ما يثير مخاوف السوق من اضطراب الإمدادات.

ويتجه سعر النفط العالمي إلى إنهاء العام بارتفاع طفيف بعد تذبذبات حادة خلال العام الحالي نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والمخاوف من ركود العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وأخيرًا تخفيف قيود كورونا في الصين، مما يعزز الآمال في زيادة الطلب الصيني على النفط حيث تعد الصين أكبر دولة مستوردة للخام في العالم.

وارتفع سعر الخام خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 7% بعد تحذير روسيا من اعتزامها خفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميًا ردًا على العقوبات الغربية عليها.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.4% إلى 83.96 دولارًا للبرميل تسليم فبراير/شباط المقبل.

روسيا لم تستشر أوبك

وفي السياق، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن بلاده لم تستشر (أوبك) بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي.

وأشار بيسكوف، إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبًا للرد على مثل هذه “الإجراءات غير القانونية”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء رد روسيا على السقف السعري الغربي حيث وقّع مرسومًا يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الدول التي تطبق السقف السعري لمدة 5 أشهر ابتداء من أول فبراير/شباط.

وقال بيسكوف في هذا ا لصدد، إن الاتصالات بين موسكو وتحالف أوبك -الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا- مستمر إزاء قضايا أخرى.