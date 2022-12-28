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لقاء مؤثر بين أطفال أيتام من اليمن وكويتي مشرف على كفالتهم (فيديو)

المحسن الكويتي مشاري العنزي وسط أطفال يمنيين (موافع التواصل)
28/12/2022-|آخر تحديث: 28/12/202212:31 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لشاب كويتي، يكفل مجموعة أيتام في اليمن منذ أعوام، وسافر إلى بلادهم للزيارة والالتقاء بهم للمرة الأولى.

وظهر الشاب الكويتي مشاري العنزي في التسجيل وهو يقول إن الأطفال الذين كفلهم كانوا في دار “الحبيشي للأيتام” وعلاقته معهم منذ 8 سنوات.

وأشار إلى أنهم بعدما علموا بنبأ زيارته لليمن، بدأوا بإرسال مقطع فيديو له كل يوم. وظهر أحد الأطفال في مقطع وهو يقول “أهلا وسهلا بحبيب الأيتام”، وقال آخر “الدار دارك يا أبو عبد الملك”.

وشرح العنزي القصة، وقال إنها بدأت “حين وصلنا مقطع لهم وهم يأكلون الشعير، ويعانون من سوء التغذية وحالتهم صعبة جدا، حيث انقطعت عنهم المعونة سنوات بسبب الحرب”.

وأضاف “بدأ الشيخ نبيل العوضي وفريق (الراحمون) حث الناس على كفالتهم، واستمرت الكفالة إلى اليوم”.

وغرد الشاب الكويتي على تويتر وقال “المقطع بدأ ينتشر في خدمات إخبارية”.

وأضاف “أيتام (الراحمون) في اليمن يقطنون مدينة إب، ولأنها تحت سيطرة الحوثي لم أستطع الوصول إليهم، فتحملوا عناء المخاطرة والطريق وجاؤوا إلى عدن، وكان هذا اللقاء”.

أطفال اليمن في معاناة

ويبقى الأطفال الحلقة الأضعف في دائرة الضحايا في اليمن، إذ تنتهي حوادث القصف على المواقع المدنية بسقوط قتلى وجرحى منهم، وتشكل العبوات المتفجرة والألغام التي خلفتها المعارك خطرا كبيرا عليهم، إذ يظنونها ألعابا قبل أن تنفجر في وجوههم.

وحسب إحصاءات اليونيسيف، فإن أكثر من 11 ألف طفل سقطوا قتلى وجرحى منذ عام 2015.

وعقب زيارة لليمن، قبل أيام أيضا، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل “بالنسبة للأطفال، أصبحت الحياة صراعا من أجل البقاء. لقد فقد الآلاف أرواحهم، ولا يزال مئات الآلاف غيرهم معرّضين لخطر الموت”.

المصدر : الجزيرة مباشر