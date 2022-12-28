تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيجين

10:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.

فلسطين

10:30 مكة المكرمة.

رصد أوضاع معاناة تلاميذ داخل خيمة هدم الاحتلال مدرستهم الابتدائية.

لبنان

11:00 مكة المكرمة.

مؤتمر لوزير الصحة اللبناني والسفيرة الأمريكية حول وباء الكوليرا.

أنقرة

12:00 مكة المكرمة.

كلمة للرئيس التركي أمام كتلته النيابية.

تونس

13:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول نتائج الانتخابات التشريعية في تونس.

صيدا – لبنان

14:30 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء استعدادات اللبنانيين للاحتفال بأعياد الميلاد.

سوريا

15:10 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشرة ترصد أوضاع النازحين السوريين بمخيم عدوان بريف إدلب الغربي.

الخرطوم

15:30 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد آراء السودانيين حول العام المنصرم 2022 وتطلعاتهم للعام الجديد.

السودان

17:00 مكة المكرمة.

مظاهرات متوقعة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.