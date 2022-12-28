تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيجين
10:00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.
فلسطين
10:30 مكة المكرمة.
رصد أوضاع معاناة تلاميذ داخل خيمة هدم الاحتلال مدرستهم الابتدائية.
لبنان
11:00 مكة المكرمة.
مؤتمر لوزير الصحة اللبناني والسفيرة الأمريكية حول وباء الكوليرا.
أنقرة
12:00 مكة المكرمة.
كلمة للرئيس التركي أمام كتلته النيابية.
تونس
13:00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول نتائج الانتخابات التشريعية في تونس.
صيدا – لبنان
14:30 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أجواء استعدادات اللبنانيين للاحتفال بأعياد الميلاد.
سوريا
15:10 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشرة ترصد أوضاع النازحين السوريين بمخيم عدوان بريف إدلب الغربي.
الخرطوم
15:30 بتوقيت الدوحة.
الجزيرة مباشر ترصد آراء السودانيين حول العام المنصرم 2022 وتطلعاتهم للعام الجديد.
السودان
17:00 مكة المكرمة.
مظاهرات متوقعة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.