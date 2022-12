تجمّد بحيرة في واشنطن جراء “عاصفة القرن” الثلجية وأطفال يلهون فوقها (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور تجمد المياه في نوافير وبحيرات بمدن أمريكية مختلفة بسبب “عاصفة القرن”.

وأظهرت صور تجمد مياه البحيرة التي يطل عليها نصب أبراهام لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن بسبب العاصفة.

وقام أطفال بالمشي على مياه البحيرة المتجمدة واللعب فوقها في سعادة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد مياه نافورة في مدينة نيويورك.

The fountain at Bryant Park froze as Arctic temperatures gripped New York City on Christmas Day, December 25.

CREDIT: Jorge Luis Mejia pic.twitter.com/nzAh2fHVwx

— KWTX News 10 (@kwtx) December 26, 2022