تجمّد بحيرة في واشنطن جراء “عاصفة القرن” الثلجية وأطفال يلهون فوقها (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور تجمد المياه في نوافير وبحيرات بمدن أمريكية مختلفة بسبب “عاصفة القرن”.

وأظهرت صور تجمد مياه البحيرة التي يطل عليها نصب أبراهام لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن بسبب العاصفة.

وقام أطفال بالمشي على مياه البحيرة المتجمدة واللعب فوقها في سعادة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد مياه نافورة في مدينة نيويورك.

The fountain at Bryant Park froze as Arctic temperatures gripped New York City on Christmas Day, December 25. CREDIT: Jorge Luis Mejia pic.twitter.com/nzAh2fHVwx — KWTX News 10 (@kwtx) December 26, 2022

ولا تزال العاصفة التي أودت بحياة العشرات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد تلقي بثقلها على ولاية نيويورك والمسافرين جوّا في أنحاء البلاد، مع انتشار قصص عن عائلات حوصرت لأيام خلال العاصفة.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالعاصفة الشتوية -معظمها حوادث طرق- إلى 50 على الأقل.

وشبهت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول الوضع في بلدية بوفالو بعد العاصفة بـ”منطقة حرب”. وأصيبت بوفالو بالشلل لمدة خمسة أيام بسبب تكوّم الثلج وانقطاع الكهرباء.

وتقطعت السبل ببعض السكان الفارين من منازلهم على الطرق السريعة مع تعذّر التدخل لإنقاذهم.

وأدت العواصف الثلجية والرياح العاتية ودرجات الحرارة الشديدة الانخفاض إلى إلغاء نحو 20 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة.

ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان الطوارئ في ولاية نيويورك لصرف أموال لمساعدتها على التعافي من الكارثة.

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة لتصل إلى 50 درجة فهرنهايت (10 درجات مئوية) بحلول نهاية الأسبوع، ولكن المسؤولين حذّروا من أن ذوبان الثلوج قد يؤدي إلى فيضانات طفيفة.