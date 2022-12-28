قتيل وجرحى محاصرون وأم تحتضن طفلها.. تصادم 200 سيارة بسبب الضباب في الصين (فيديو)

تحطمت عشرات السيارات في حادث تصادم كبير على جسر في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت محطة (سي سي تي في) الحكومية إن شخصًا لفي مصرعه في الحادث، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن رجال الإنقاذ قالوا إن أكثر من 200 مركبة اصطدمت ببعضها، وعزت سبب الحادث إلى انتشار الضباب.

وأظهرت اللقطات عشرات السيارات والشاحنات وهي تتكدس وتتراكم فوق بعضها بعضًا على الجسر، بينما خرج ركاب يتجولون وسط السيارات المتراصة.

كما أظهرت لقطات إحدى الأمهات تحتضن طفلها وهي تقف على رصيف تتكدس قربه سيارات مقلوبة، بينما وقف رجال آخرون على شاحنات ومن بينهم رجال إنقاذ.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن العديد من الجرحى حوصروا في سياراتهم، وأرسلت إدارة الحماية المدنية 11 عربة إطفاء و66 من رجال الإنقاذ للمساعدة.

وشوهدت أيضًا سيارة طوارئ واحدة في الخلف، بينما ظهر بعض الحطام المتناثر وسط عربات بعضها كانت متلاصقًا وبعضها الآخر يقف بشكل متعارض.