بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك.. “عاصفة القرن” الثلجية تقتل 50 بأمريكا وتحرم الملايين فرحة عيد الميلاد

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في غرب ولاية نيويورك عقب العواصف الثلجية التي أودت بحياة نحو 50 شخصا في أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك، حيث وصل عدد الوفيات إلى نحو27 فيما وصفته السلطات بأنه “حرب مع الطبيعة الأمّ” في مواجهة “عاصفة القرن”.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this. My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5 — President Biden (@POTUS) December 26, 2022

إعلان الطوارئ

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في غرب ولاية نيويورك، وأصدر إعلانا طارئا لمقاطتعي (إري وجينيسي) ووقّع الموارد الفيدرالية اللازمة لإدارة الأزمة وتنسيق جهود الإغاثة.

وقال بايدن، إنه تحدث مع حاكمة نيويورك كاثي هوكول، للتأكد من حصول الولاية على كافة الموارد الفدرالية اللازمة لمواجهة الطقس السيئ وتداعيات العاصفة الثلجية.

من جانبها اعتبرت حاكمة نيويورك أنها “تخوض حربًا مع الطبيعة” وقالت إن العاصفة هي “الأكثر تدميرا وبمثابة عاصفة القرن” وأعربت عن صدمتها من الأوضاع الميدانية وحالة الطرقات.

وطالبت حاكمة نيويورك، المواطنين بتجنب الخروج من المنازل بسبب تهديد الثلوج وخشية زيادة السيارات العالقة على الطرقات والتي تعرقل بدورها عمليات الإغاثة ووصول سيارات الإسعاف.

وكان المسؤول التنفيذي في مقاطعة (إري) قد قال خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن الطقس العنيف يجعل هذه “أسوأ عاصفة على الأرجح في حياتنا وفي تاريخ المدينة”.

وأعلنت السلطات الأمريكية أمس أن حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلا على الأقل، بينهم 27 في نيويورك، وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار تراكم الثلوج خارج المنازل وارتفاعها لأكثر من مترين.

Buffalo Police, Buffalo Fire, & @nyspolice worked through the holiday weekend to help motorists caught in the storm & residents in need of medical attention. We’re incredibly grateful for their service — & to all the heroes helping keep New Yorkers safe during this blizzard. pic.twitter.com/MVNbkEUmuw — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 26, 2022

عاصفة “القرن الثلجية”

بدأت خدمات الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي وصفتها بأنها “عاصفة القرن” في وقت ما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وأدّى الطقس المتطرف إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة بما في ذلك نحو 3800 رحلة أمس الاثنين، وتوقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تساقط الثلوج في العديد من المدن.

وأنقذ أفراد الحرس الوطني وفرق أخرى مئات الأشخاص من السيارات التي دفنت تحت الثلوج، لكن السلطات قالت إن المزيد من الناس ما زالوا محاصرين.

وأعربت حاكمة نيويورك عن صدمتها مما شاهدته خلال جولة استطلاعية يوم الأحد في المدينة، ووصفت الأمر بأنه أشبه “بمنطقة حرب، وقالت إن مشهد السيارات على جانبي الطرقات “صادم”.

State Police are assisting snow removal crews with search and rescue. Erie County driving ban is still in affect. Stay off the roads, unnecessary vehicles traveling hinder crews from rescue and rescue. pic.twitter.com/Zq8dAplvyf — NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 26, 2022

وأدى الطقس القاسي إلى انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنّها تتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل”.