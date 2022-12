بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك.. “عاصفة القرن” الثلجية تقتل 50 بأمريكا وتحرم الملايين فرحة عيد الميلاد

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في غرب ولاية نيويورك عقب العواصف الثلجية التي أودت بحياة نحو 50 شخصا في أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك، حيث وصل عدد الوفيات إلى نحو27 فيما وصفته السلطات بأنه “حرب مع الطبيعة الأمّ” في مواجهة “عاصفة القرن”.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

— President Biden (@POTUS) December 26, 2022