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بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك.. “عاصفة القرن” الثلجية تقتل 50 بأمريكا وتحرم الملايين فرحة عيد الميلاد

27/12/2022-|آخر تحديث: 27/12/202203:46 PM (مكة المكرمة)

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في غرب ولاية نيويورك عقب العواصف الثلجية التي أودت بحياة نحو 50 شخصا في أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك، حيث وصل عدد الوفيات إلى نحو27 فيما وصفته السلطات بأنه “حرب مع الطبيعة الأمّ” في مواجهة “عاصفة القرن”.

إعلان الطوارئ

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في غرب ولاية نيويورك، وأصدر إعلانا طارئا لمقاطتعي (إري وجينيسي) ووقّع الموارد الفيدرالية اللازمة لإدارة الأزمة وتنسيق جهود الإغاثة.

وقال بايدن، إنه تحدث مع حاكمة نيويورك كاثي هوكول، للتأكد من حصول الولاية على كافة الموارد الفدرالية اللازمة لمواجهة الطقس السيئ وتداعيات العاصفة الثلجية.

من جانبها اعتبرت حاكمة نيويورك أنها “تخوض حربًا مع الطبيعة” وقالت إن العاصفة هي “الأكثر تدميرا وبمثابة عاصفة القرن” وأعربت عن صدمتها من الأوضاع الميدانية وحالة الطرقات.

 

أحد شوارع نيويورك خلال العاصفة الشتوية-26 ديسمبر(رويترز)

وطالبت حاكمة نيويورك، المواطنين بتجنب الخروج من المنازل بسبب تهديد الثلوج وخشية زيادة السيارات العالقة على الطرقات والتي تعرقل بدورها عمليات الإغاثة ووصول سيارات الإسعاف.

وكان المسؤول التنفيذي في مقاطعة (إري) قد قال خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن الطقس العنيف يجعل هذه “أسوأ عاصفة على الأرجح في حياتنا وفي تاريخ المدينة”.

وأعلنت السلطات الأمريكية أمس أن حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلا على الأقل، بينهم 27 في نيويورك، وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار تراكم الثلوج خارج المنازل وارتفاعها لأكثر من مترين.

عاصفة “القرن الثلجية”

بدأت خدمات الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي وصفتها بأنها “عاصفة القرن” في وقت ما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وأدّى الطقس المتطرف إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة بما في ذلك نحو 3800 رحلة أمس الاثنين، وتوقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تساقط الثلوج في العديد من المدن.

طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة-نيويورك 26 سبتمبر(رويترز)

وأنقذ أفراد الحرس الوطني وفرق أخرى مئات الأشخاص من السيارات التي دفنت تحت الثلوج، لكن السلطات قالت إن المزيد من الناس ما زالوا محاصرين.

وأعربت حاكمة نيويورك عن صدمتها مما شاهدته خلال جولة استطلاعية يوم الأحد في المدينة، ووصفت الأمر بأنه أشبه “بمنطقة حرب، وقالت إن مشهد السيارات على جانبي الطرقات “صادم”.

وأدى الطقس القاسي إلى انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنّها تتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل”.

المصدر : وكالات