وقود المدفأة “نفايات وروث وأحذية”.. أسر سورية تطارد الدفء لأجل أطفالها في الخيام الباردة (فيديو)

يبدأ فصل الشتاء في كل سنة ليجد النازحين بمخيمات سوريا في العراء تحت خيام لا تقيهم بردا ولا مطرا، تبدأ في كل سنة رحلة البحث عن وسائل التدفئة، وفي هذه الرحلة يفقد أطفال وكهول الحياة ويصاب كبار بأمراض بسبب الدخان السام.

في أحد مخيمات معرة مصرين بريف إدلب في الشمال السوري، ترسل الأم أولادها كل صباح إلى مكبات النفايات بدل المدرسة، يجمعون ما فيها من بقايا الحطب والنايلون ليشعلوا به مدفأتهم مساءً، وإن كان ذلك لا يكفيهم في مواجهة البرد القارس.

بلاستيك ونايلون ودخان أسود

تستعين الأم بالبلاستيك والنايلون لإبقاء المدفأة مشتعلة، على الرغم مما يسببه دخان تلك المواد من ضرر لها ولأطفالها، وقالت النازحة إن أبناءها يعانون باستمرار من الاختناق، لكنها لا تجد مواد تدفئة غير هذه المواد.

ينبعث من مداخن الخيام دخان أسود تسبب رائحته ضررا لجميع سكان المخيم، وسط أرض خالية من المباني تتعرض فيها الخيام البلاستيكية للتيار الهوائي من كل جانب.

تقول الأم لكاميرا الجزيرة مباشر التي زارت خيمتها، إن كل ما تتمناه هو أن تعود إلى منزلها وبلدها.

ظروف صعبة يعيشها المهجرون مع بدء الهطولات المطرية، سيول وأوحال تقطع شريان المخيمات في خربة الجوز غربي #إدلب.#مخيمات_الطين#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/H7944CUF6i — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 26, 2022

تقطيع الأحذية

في خيمة مجاورة يمسك أب سكينًا يقطع به حذاءً ليلقي به في المدفأة، وقال الأب للجزيرة مباشر إن كل قطعة تُدفئهم نصف ساعة أو ساعة فقط.

كل ما تلقاه الأب من منظمة إغاثية في بداية الشتاء، هو كيسان من الحطب، أكلتهما نيران المدفأة في أيام معدودات.

أصبحت مكبات النفايات المجاورة وجهة سكان مخيمات النزوح، يتوجهون إليها كل يوم لجمع ما يُشعل المدفأة في المساء، يحملق الأطفال في والدهم وهو يحكي معاناته، وأعراض المرض ظاهرة عليهم.

قال الأب إن أكثر ما يثقل كاهله في فصل الشتاء هو التدفئة.

حالة المخيمات مع الهطولات المطرية اليوم الاثنين 26 كانون الأول في مناطق شمال #سوريا، مأساة تتكرر كل عام، وتتحول الأمطار مصدر فرحهم لمعاناة.#مخيمات_الطين#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/jZ46czaRkD — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 26, 2022

روث الحيوانات

تستعين نازحة في خيمة ثالثة من مخيمات معرة مصرين بريف إدلب بروث الحيوانات اليابس، وتشرح للجزيرة مباشر كيف تقوم الأسر النازحة باقتلاعه من الأرض بعد أن يجف، لتجعل منه زادًا للمدفأة.

وقال عجوز نازح للجزيرة مباشر إن كيس الحطب قيمته 150 ليرة ولا يكفي إلا يومين، ولا يبقى أمام سكان المخيم سوى التوجه إلى مكب النفايات.

حرائق المدفئات

وأفادت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بإصابة طفل باختناق، ورجلين بحروق طفيفة في 8 حرائق اندلعت شمال غربي سوريا، أمس الاثنين، 3 منها في المخيمات، بسبب حرائق المدفئات التي تشكل خطرًا على حياة المهجّرين وتضاعف معاناتهم.

إصابة طفل باختناق، ورجلان بحروق طفيفة في 8 حرائق اندلعت في شمال غربي #سوريا، اليوم الاثنين 26 كانون الأول، 3 منها في المخيمات، مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تزداد الحرائق في المخيمات، لتشكل خطراً على حياة المهجّرين وتضاعف معاناتهم.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/EOXt4NTK63 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 26, 2022

ونقل فريق الخوذ البيضاء صورًا وقصصًا مؤلمة من مخيمات ريف إدلب الغربي، حيث غمرت مياه الأمطار خيام النازحين التي يحيط بها الوحل.

وقال الطفل النازح جمعة إن “سنة جديدة ستبدأ ولم يتغير شيء، منذ 3 سنوات نفس المعاناة بالمخيمات وغيرنا من عشرة، بتمنى نرجع على بيتنا يلي سقفه صبة باطون”.