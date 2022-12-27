من اشتعال الأسعار والحرائق إلى تدفق اللاجئين.. 2022 في 10 أرقام قياسية

من الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الحرائق الواسعة مرورًا بعهد الملكة إليزابيث الثانية، إليكم عام 2022 في 10 أرقام قياسية.

اشتعال الأسعار

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/ شباط، في ارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة والأغذية. فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في مارس/ آذار مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوربي.

وانعكس ذلك ارتفاعًا في معدل التضخم طوال السنة، ووصل المعدل إلى 10.6% في أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة اليورو، وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر عام 1997.

تدفق اللاجئين

أدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق لللاجئين في أوربا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مايو/ أيار أن أكثر من 6 ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، في حين بلغ عدد النازحين داخل البلاد 8 ملايين.

وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة 100 مليون شخص.

موجات حرّ وحرائق

سجلت خلال 2022 أرقام قياسية على صعيد المناخ.

وشهدت أوربا أكثر مواسم الصيف حرًّا، وأتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار، وهو أمر غير مسبوق.

على صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية المصدر، مستويات قياسية.

وابل من الصواريخ

ردًّا على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في نوفمبر/ تشرين الثاني عددا قياسيا من الصواريخ في بحر اليابان، بينها 23 صاروخًا أُطلقت في غضون 24 ساعة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

عهد وجنازة خارجان عن المألوف

امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عاما، ليزيد بأكثر من 7 سنوات على عهد قريبتها فيكتوريا.

وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول عن 96 عامًا، خارجة عن المألوف وكذلك جنازتها في لندن.

وأتت جموع قُدّر عددها بنحو 250 ألف شخص ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع على جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر بالعاصمة البريطانية.

إيلون ماسك: مليارات وفوضى

مع ثروة تقدرها مجلة فوربز بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022، عُرف إيلون ماسك -وهو أغنى شخص في العالم- في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة تويتر.

واشترى ماسك تويتر في نهاية المطاف في أكتوبر/ تشرين الأول بـ44 مليار دولار، واتخذ تدابير قاسية؛ إذ سرح نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي شهدت أيضا سلسلة من الاستقالات.

مزاد علني قياسي

بيعت مجموعة الأعمال الفنية التي يملكها بول آلن أحد مؤسسي مايكروسوفت بمزاد علني في نوفمبر/ تشرين الثاني بمبلغ إجمالي قياسي بلغ 1.62 مليار دولار مع لوحات لفنانين من أمثال جورج سورا وبول سيزان وفينسنت فان غوخ وغوستاف كليمت.

وفي مؤشر آخر إلى حيوية السوق الفنية أصبحت لوحة بورتريه لمارلين مونرو بريشة أندي وارهول في مايو/ أيار، أغلى قطعة فنية منجزة في القرن العشرين إذ بيعت بـ195 مليون دولار.

على عرش كرة المضرب

بفوزه ببطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة لكرة المضرب للمرة الـ14، حسّن الإسباني رافايل نادال رقمه القياسي في عدد الألقاب التي حققها الرجال في دورات رئيسية مع حصده 22 بطولة غران سلام متقدما على الصربي نوفاك ديوكوفيتش (21 لقبا) والسويسري روجيه فيدرر (20 لقبا) الذي اعتزل اللعب في سبتمبر/ أيلول.

أما اللاعبة الأمريكية سيرينا وليامس التي اعتزلت في سبتمبر أيضًا، فقد حققت 23 لقبا من دورات غران سلام.

تايلور سويفت

أثار صدور الألبوم العاشر للمغنية الأمريكية تايلور سويفت “ميدنايتس” في أكتوبر/ تشرين الأول أعطالا في منصة البث التدفقي “سبوتيفاي”، وحطم الرقم القياسي لأكثر استماع لألبوم في يوم واحد.

ونالت المغنية الأمريكية أيضًا لقب “أكثر مشاهير العالم تلويثًا في السنة” بسبب رحلاتها الجوية الكثيرة في طائرة خاصة على ما ذكرته وكالة “يارد” للتسويق.

8 مليارات عدد سكان العالم

تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في منتصف نوفمبر، على ما أفادت به الأمم المتحدة التي اعتبرت أنه “نمو غير مسبوق”، بعد أن عددهم 2.5 مليار نسمة عام 1950.