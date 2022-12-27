تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
سانت بطرسبرغ – روسيا
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الرئيس الروسي يستضيف الاجتماع “غير الرسمي” لقادة رابطة الدول المستقلة.
طولكرم – فلسطين
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.
غزة – فلسطين
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وزارة الداخلية الفلسطينية تنظم حفلا بمناسبة اليوم الوطني لشهداء الوزارة.
القدس المحتلة – فلسطين
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مسيرة من أمام مخيم الأمعري نحو حاجز قلنديا للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
حلب – سوريا
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة للنازحين في مخيم التوحيد للمطالبة بالمساعدة الإنسانية ورصف الطرقات الطينية في ظل موجة الشتاء.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ندوة ينظمها “ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات” بشأن أداء الإعلام خلال الانتخابات التشريعية.
عكار – لبنان
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد تأثير العاصفة الثلجية التي تضرب منطقة جرود عكار شمالي لبنان.
نابلس – فلسطين
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
حفل تكريم الأسرى المشاركين في دورة الإعلام داخل سجون الاحتلال “دورة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة”.
تونس
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
الخرطوم – السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتقاعدين بشأن المطالبة بتحسين مستوى مستحقاتهم.
حلب – سوريا
15:10 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشرة ترصد أوضاع النازحين في مخيمات ريف عفرين في ظل موجة الشتاء القارسة.
صيدا – لبنان
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد وبداية العام الميلادي الجديد في السوق التجاري الشعبي.
لندن – بريطانيا
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
تواصل إضراب موظفي شبكة السكك الحديدية لليوم الرابع بسبب تدني الأجور.
واشنطن – الولايات المتحدة
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
قراءة في أهم ما ورد في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا.
الدوحة – قطر
21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
“المسائية”.
الدوحة / قطر
23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
“هاشتاج”.