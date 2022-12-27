تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

سانت بطرسبرغ – روسيا

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الرئيس الروسي يستضيف الاجتماع “غير الرسمي” لقادة رابطة الدول المستقلة.

طولكرم – فلسطين

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.

غزة – فلسطين

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وزارة الداخلية الفلسطينية تنظم حفلا بمناسبة اليوم الوطني لشهداء الوزارة.

القدس المحتلة – فلسطين

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مسيرة من أمام مخيم الأمعري نحو حاجز قلنديا للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

حلب – سوريا

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة للنازحين في مخيم التوحيد للمطالبة بالمساعدة الإنسانية ورصف الطرقات الطينية في ظل موجة الشتاء.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة ينظمها “ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات” بشأن أداء الإعلام خلال الانتخابات التشريعية.

عكار – لبنان

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد تأثير العاصفة الثلجية التي تضرب منطقة جرود عكار شمالي لبنان.

نابلس – فلسطين

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

حفل تكريم الأسرى المشاركين في دورة الإعلام داخل سجون الاحتلال “دورة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة”.

تونس

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

الخرطوم – السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتقاعدين بشأن المطالبة بتحسين مستوى مستحقاتهم.

حلب – سوريا

15:10 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشرة ترصد أوضاع النازحين في مخيمات ريف عفرين في ظل موجة الشتاء القارسة.

صيدا – لبنان

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد وبداية العام الميلادي الجديد في السوق التجاري الشعبي.

لندن – بريطانيا

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تواصل إضراب موظفي شبكة السكك الحديدية لليوم الرابع بسبب تدني الأجور.

واشنطن – الولايات المتحدة

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قراءة في أهم ما ورد في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا.

الدوحة – قطر

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

“المسائية”.

الدوحة / قطر

23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

“هاشتاج”.