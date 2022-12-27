نحو 5.5 مليارات.. مشاهدات قياسية لقنوات “بي إن سبورتس” خلال مونديال قطر 2022

كشفت مجموعة (بي إن) الإعلامية عن تحقيقها معدلات مشاهدة قياسية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

فقد سجلت قنوات (بي إن سبورتس) أكثر من 5.4 مليارات مُشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار البطولة التي استمرت مدة شهر، إضافة إلى 1.1 مليار مشاهدة عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجلت المباراة النهائية على قناة (بي إن سبورتس) المفتوحة 242.8 مليون مشاهدة، حيث تُوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2. ويعادل هذا الرقم 68% من عدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر تحليل عدد المشاهدات في كل دولة ارتفاع نسبة المشاهدة في دولة قطر بشكل خاص، حيث تابع المباراة 93% من مجموع السكان البالغين في الدولة.

وشاهد المباراة 91% من إجمالي السكان البالغين في المغرب، تلته لبنان بـ89%، والجزائر بـ79%، ومصر بـ72%.

وشهدت المباراة على قناة (بي إن سبورتس) الرسمية على اليوتيوب عددا تراكميا وصل إلى 25 مليون مشاهد، وبلغت ذروة المشاهدين 4.44 ملايين خلال ضربات الترجيح.

وتعكس نسبة المشاهدة الإجمالية لجميع المباريات في المنطقة التي تغطيها مجموعة (بي إن)، والتي تضم 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة بنسبة 135% مقارنة بنسخة البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018، والتي تولّت الشبكة بث فعالياتها.

واستقطبت المباراة النهائية لبطولة العام الحالي 88 مليون مُشاهد إضافي على قنوات (بي إن سبورتس) مقارنة بالنسخة السابقة.

وشهد متوسط عدد مشاهدات كل مباراة طوال كأس العالم ارتفاعا كبيرا في عام 2022 ليصل إلى 80.6 مليون، مقارنة بـ36.2 مليون خلال التغطية الخاصة بنسخة 2018.

وشهدت كأس العالم فيفا قطر 2022، التي تُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة 4 منتخبات عربية تمثل قطر الدولة المستضيفة، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كل من تونس والمغرب من شمال أفريقيا.

وسجل منتخب أسود الأطلس انتصارات مميزة وتاريخية على كل من إسبانيا والبرتغال في مراحل خروج المغلوب ليصبح المغرب أول دولة عربية وأفريقية تصل إلى نصف نهائي البطولة.

أكثر من مليار مشاهدة على منصات التواصل

وكشفت إحصائيات مجموعة (بي إن) الإعلامية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، عن تسجيل رقم قياسي في عدد المشاهدات لمباراة نصف النهائي التي خسر فيها المغرب بطاقة العبور إلى النهائي أمام فرنسا، بـ186.1 مليون مشاهدة على قنوات (بي إن سبورتس).

ويعادل هذا الرقم نسبة 52% من عدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران.

وتشير هذه الأرقام إلى أن 99% من عدد السكان البالغين في المغرب و82% في قطر و78% في الجزائر و75% في تونس و67% في لبنان و63% في السعودية شاهدوا المباراة التاريخية لمنتخب المغرب مباشرةً على قنوات (بي إن سبورتس).

وبلغ عدد المشاهدات لمباراة نصف النهائي الثانية بين الأرجنتين وكرواتيا 166.3 مليون في المنطقة.

وتجاوز عدد المشاهدات لمباراتي نصف النهائي العدد الإجمالي لمشاهدات الدور ربع النهائي، الذي شهد متابعة 151.8 مليون مُشاهد لمنتخب المغرب في انتصاره برأسية يوسف النصيري على منتخب البرتغال الذي يضم مجموعة من أبرز النجوم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وروبن دياز.

كما سجلت صفحات (بي إن سبورتس) على وسائل التواصل الاجتماعي أرقاما قياسية، حيث وصلت مشاهدات فيديوهات البطولة عبر الإنترنت إلى 1.1 مليار مقارنة بـ121 مليون مشاهدة في عام 2018.

وبلغ معدل مشاهدة المنشورات 5.5 مليارات، ووصلت التفاعلات إلى 400 مليون (لا تشمل سناب شات)، مقارنة بـ235 مليون مشاهدة و40 مليون تفاعل عام 2018.

ووفّرت شبكة (بي إن سبورتس) فرصة مشاهدة البث الأصلي للمباريات مع نخبة من المعلقين والاطلاع على آراء أفضل المحللين العالميين من خلال قنواتها السبع المخصصة للبطولة بأربع لغات.