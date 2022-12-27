حافلة سياحية انحرفت عن الطريق.. مصرع وإصابة العشرات إثر حادث مروري بالخرطوم

لقي 16 شخصا، مصرعهم وأُصيب 19 آخرون بحادث مروري في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الغربي “أم درمان – بارا”، بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من منطقة المويلح.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، إنّ الحادث وقع عندما انحرفت حافلة سياحية قادمة من الفاشر إلى الخرطوم عن الشارع، فاصطدمت بعربة قلّاب كانت تقف خارج الطريق.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق الغربي المتجه إلى أم درمان، وأسفر عن مصرع 16 شخصا فورا وإصابة 19 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

حوادث السير

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة لحوادث المرور، وإن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الأول لوفاة الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

وذكرت أن نحو نصف الأشخاص الذين يتوفون على الطرق يكونون من “مستخدمي الطرق السريعي التأثر” أي المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.

وتشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 9% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة في العالم.

وتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُزهق أرواح نحو 1.3 مليون شخص سنويا، ويتعرض ما بين 20 و50 مليون شخص آخرين لإصابات غير مميتة، لكن العديد منهم يُصاب بعجز دائم بسبب تلك الحوادث.