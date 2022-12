آلام الظهر.. أسبابها وطرق الوقاية منها

تعدّ آلام الظهر مشكلة صحّية يعاني منها عدد كبير من الناس في أوقات مختلفة في حياتهم لأسباب متنوعة، الأمر الذي يتطلب معرفة أسبابها وطرق الوقاية منها.

الطبيب الفلسطيني (رأفت ضهير) المختص في أمراض العظام بمستشفى (ميديكانا الدولي) في إسطنبول، يقدّم مجموعة نصائح وتعريفات متعلقة بالمشكلة.

يقول الطبيب الفلسطيني، إنه يمكن تعريف آلام الظهر بأنها الآلام الموجودة أسفل الظهر، وفي بعض الأحيان تكون عند نقطة معينة في أسفل الظهر، وقد تمتدّ إلى الفخذين أو الطرفين السفليين.

ويوضح أنها قد تكون في العضلات، أو من أربطة العمود الفقري، أو الغضروف الذي بين العضلات، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى نوعين.

النوع الأول، آلام حادّة مدّتها أقل من 6 أسابيع، تطرأ نتيجة حادث ما أو بعد رفع أشياء ثقيلة، وهي غير مرتبطة بالنشاطات اليومية.

وكشف أن 80% من الناس يتعرّضون في حياتهم إلى آلام أسفل الظهر ولو مرة واحدة، ومعظم هذه الآلام تختفي بعد 3 أو 4 أسابيع.

والنوع الثاني، هو الآلام المزمنة، التي تستمرّ مدة 3 شهور، وتحدث معها تغيّرات في العمود الفقري.

