ثلوج اليابان تودي بحياة 17 شخصا.. وضحايا وفرار عشرات الآلاف بسبب فيضانات الفلبين

أودى تساقط الثلوج في اليابان بحياة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 90 آخرين في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لحصيلة أولية نشرتها إحدى الوكالات الحكومية الاثنين. فيما أعلنت السلطات في الفلبين عن مقتل 11 شخصًا إثر عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة أجبرت حوالى 46 ألف شخص على الهرب من منازلهم.

وأوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية في بيان، أن تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي تسبب بوفاة 11 شخصا بحلول السبت، بينما ارتفع العدد إلى 17 وإصابة 93 آخرين بحلول صباح اليوم.

وتساقطت الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال، منذ 17 كانون الأول/ديسمبر.

وأصيب العشرات بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، وأشارت قناة “إن اتش كا” التلفزيونية العامة إلى تعرض كبار السن لحوادث مميتة أو أنهم دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلج بعد خروجهم لإزالة الجليد حول منازلهم أو على سطحها.

Heavy snowfall across large parts of Japan has killed 17 people over the past 10 days. https://t.co/9U8HTYg4LZ — The Japan Times (@japantimes) December 26, 2022

والأحد، تسببت الثلوج الكثيفة في سقوط برج للطاقة الكهربائية أقصى شمال اليابان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل، ليتم استعادة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة.

وجرى تعليق عشرات الرحلات الجوية والبرية عبر القطارات في شمال البلاد، لكن الخدمات استؤنفت في وقت لاحق الأحد، وفقا لوزارة النقل.

ونصحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان المناطق المتضررة بعدم القيادة بعد أن علقت عدة مركبات في الطرقات. ومن المتوقع أن تتراجع كثافة موجة الثلوج في اليابان اعتبارًا من اليوم الاثنين.

قتلى وفارون في الفلبين

وفي تحديث لأرقام سابقة، قالت السلطات الفلبينية الإثنين إن 11 شخصا قتلوا وفقد 19 آخرون بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد وشرقها.

وضربت الفيضانات جنوب البلاد الأحد يوم الاحتفال بعيد الميلاد أهم عطلة في البلد الذي يشكل الكاثوليك غالبية سكانه.

وقال حاكم مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال للإذاعة الحكومية إن الأنهار فاضت وغمرت قرى ريفية وطرقا سريعة وكذلك مدينتي أوزاميز وأوروكويتا.

وغمرت المياه عاصمة المقاطعة أوروكويتا التي يبلغ عدد سكانها 72 ألف نسمة، وقطعت الكهرباء ولم تكن هناك إشارة “للاتصالات الهاتفية”.

LOOK: The DPWH has temporarily closed the Old Daywan Bridge in Claver, Surigao del Norte on Monday (Dec. 26, 2022) due to the scouring of one of its approaches, caused by heavy rains for the past two days. | via Alexander Lopez | 📷 DPWH, MAO-Cantilan pic.twitter.com/mW9f2foYC7 — Philippine News Agency (@pnagovph) December 26, 2022

وأضاف “شهدنا فيضانات من قبل لكن هذه أسوأ معدلات لهطول الأمطار وتدفق المياه على الإطلاق”.

وقال مسؤول الدفاع المدني، روبنسون لاكر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من مدينة جينغوغ إن “المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق لكن الأمطار توقفت اليوم” الإثنين.

ومن 45 ألفا و700 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، كان 33 ألفا من سكان جينغوغ. وأكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من 20 عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات.

وظهر في صور نشرها خفر السواحل رجال إنقاذ يرتدون بزات برتقالية وهم يحتضنون أطفالا بعد انتشالهم من منازلهم ليلا، في مياه فيضانات يصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم -معظمهم غرقًا- في كلارين ومدينتي خيمينيز وتوديلا الجنوبيتين المجاورتين.

NO WAY TO CELEBRATE CHRISTMAS. Heavy rains and flooding force nearly 1,000 families to flee to an evacuation site in Jimenez, Misamis Occidental on Sunday (Dec. 25, 2022) while rescue and monitoring ops continue in other parts of the province. 📷 MisOcc police FB/PCADG-NorMin pic.twitter.com/qYHJEckT7P — Philippine News Agency (@pnagovph) December 26, 2022

صيادو السمك

وذكر مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن الأمطار الموسمية الغزيرة الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل إن رياحًا عاتية وأمواجًا مرتفعة أدت إلى غرق قارب صيد، الأحد، قبالة جزيرة ليتي بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم بينما تم إنقاذ 6 آخرين.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن شخصين أحدهما طفلة لقيا حتفهما في مدينتي ليبمانان وتينامباك في شرق البلاد، بعدما جرفتهما المياه. وقال خفر السواحل إنه أنقذ أيضًا 23 صيادا على متن قاربين انقلبا عندما ضربتهما أمواج كبيرة قبالة مدينة زامبوانغا بجنوب البلاد، الأحد.

وما زال 19 شخصًا مفقودين معظمهم من صيادي السمك على ساحل المحيط الهادئ في البلاد، كانوا قد أبحروا للعمل على الرغم من الظروف القاسية.

وجاءت الأحوال الجوية السيئة في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة. ويعود ملايين الفلبينيين في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم مستفيدين من عطل طويلة.

ويشهد الأرخبيل كوارث طبيعية باستمرار. ويعد الفلبين من الدول الأكثر ضعفًا في مواجهة آثار تغير المناخ. ويحذر العلماء من أن العواصف ستزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأدت العاصفة الاستوائية الشديدة نالغاي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد أودت بحياة 150 شخصا على الأقل.