ماذا لو أخبرك أحدهم بأن مباراة قطر والإكوادور ستنطلق بعد قليل؟ هكذا تفاعلت الجماهير

ماذا لو استيقظت غدًا وأخبرك شخص ما بأن مباراة قطر والإكوادور ستنطلق بعد قليل؟ سؤال طرحه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على منصات التواصل ليحظى بتفاعل لافت ومميز بين عشاق الساحرة المستديرة.

وتنوعت التعليقات بين التمنى والأمل والطرافة أيضًا، وبينما توقّع البعض صعود المغرب هذه المرة إلى النهائي، أشار آخرون إلى أن الرهان على بطل الأرجنتين ليونيل ميسي يبقى قائمًا.

ستكون فرصة للوصول إلى النهائي و ليس بالمرتبة الرابعة فقط 🇲🇦❤️ — Yougerten (@HaAkhaziz) December 24, 2022

واستعاد المغرّدون أجواء مونديال قطر 2022 الاستثنائي الذي استضافته للمرة الأولى دولة عربية مسلمة في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، إلى حد أن بعضهم لم يصدق أنه حضر هذا “الحلم” بالفعل وكان جزءًا من الحدث الكروي الأبرز عالميًّا.

بأتأكد إني كنت أحلم لأن إلي حصل لي في كأس العالم في قطر شيء من الخيال خاصةً وأني كنت جزء من الحدث — Rashed Saeed Zahyan (@RashidZhian) December 24, 2022

وتمنى كثيرون أن يعيشوا مرة أخرى لحظات المتعة والإثارة والأجواء المونديالية والاحتفالات التي واكبت البطولة في نسختها العربية، وكتب أحدهم “من حسنات كأس العالم، أنه جمع العائلة والأصدقاء”.

من حسنات كأس العالم، أنه جمع العيلة والأصدقاء — 🇱🇧 Tarik Al Bizri 🇲🇦 (@tarikbizri) December 24, 2022

وفي أحد التعليقات الطريفة، كتب مغرّد سعودي “كنت سأنتظر الدرس الذي أعطيناه ميسي ورفاقه، حيث فهموا الدرس ثم سعوا للبطولة”.

سأنتظر الدرس الذي أعطيناه ميسي ورفاقه

حيث فهموا الدرس ثم سعوا للبطولة — عبدالعزيز آل محسن (@a_m_almuhsin) December 23, 2022

وطالب آخر بلعب مباراتين اثنتين فقط خلال يوم واحد وليس 4 مباريات في دور المجموعات، لكي تطول مدة الاستمتاع بالمونديال.

لا اعلم الى حد الان لماذا الاستعجال و والعب اربعة مباريات في يوم واحد في دور المجموعات كان بالإمكان لعب اثنين فقط لكي تزداة مدة المتعة — Tarek Alhamruni (@tarekalhamruni) December 24, 2022

وكتب ثالث “أتمنى أن يحدث ذلك ولو ألف مرة”، وعلّق رابع “سيكون يوم عيد عندي”، وخامس “سيكون أحلى يوم. السعادة ستعود من جديد”، وسادس “سأبكي فرحًا”.

بكون يوم عيد عندي ❤️ — 𝑴𝑨𝑪𝑯𝑶 𝑴𝑨𝑵 ™️ (@dhimanx96) December 23, 2022

وتمنى آخرون صعود فرق عربية أخرى إلى ما بعد دور المجموعات كما حدث مع المغرب، في حين علق آخر بطرافة “حسابكم صار ممل بعد نهاية المونديال، ما لم تجعلوا كل سنتين كأس عالم”.

وعلّق أحد المغردين “سأجهز نفسي لأخرج واحتفل 5 مرات مع منتخبي المغرب. كان إحساسًا جميلًا”، وكتب آخر “سنستفيد من الأخطاء السابقة بالطبع”.

راح يكون أجمل خبر

ونرجع نعيش الأجواء المونديالية بكل تفاصيلها مرة ثانية 😭 — محمد ابو سيلين (@mhadi_1982) December 24, 2022

وتمنى آخرون رؤية نجم البرتغال كريستيانو رونالدو يحمل كأس العالم، في حين علق أحد المغردين “سوف أحزن جدًّا إذا تغيّرت النهاية، لا أرى نهاية أحسن من فوز ميسي بكأس العالم. القطعة الناقصة في الصورة”.

سوف احزن جدا لان ممكن ان تتغير النهايه ولا اري نهاية احسن من الذي انتهي بها بفوز ميسي بكاس العالم القطعه النقصه في الصوره❤❤ — Ahmed Hassan (@Ahmed_Hassan_55) December 23, 2022

وقاد ميسي منتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بالركلات الترجيحية، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

كان راهنت على ميسي من جديد وكسبت الرهان مره اخرى ومره تليه مرةٌ اخرى

مع تحيات مخرج مسلسل 1899 — رامي (@rami14090) December 23, 2022

وفي ختام المونديال الذي وافق اليوم الوطني لدولة قطر، قال أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر وفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافة العرب وأصالة قيمهم.

وفي لفتة استثنائية ساعد أمير قطر، ميسي على ارتداء البشت (ثوب قطري تقليدي) على منصة التتويج، وهي اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع على المنصات عالميًّا ووصفها كثيرون بأنها ستبقى للتاريخ.

إحساس لا يوصف سأكون سعيد للغاية أحب كرة القدم وأحب الجو المونديالي — mustapha blog (@mqarach4) December 24, 2022

بصراحة اتمنى افضل ايام ايام مباريات كأس العالم — ali ziz (@aliziz15) December 24, 2022