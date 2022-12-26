تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
فلسطين – نابلس
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد إبراهيم النابلسي.
تعز – اليمن
11:30 مكة المكرمة.
جولة ترصد وضع المرضى بعد خروج هيئة مستشفى الثورة بتعز عن الخدمة لنفاد الوقود.
موسكو
12:00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي.
تونس
12:00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للحكومة التونسية بشأن إجراءات قانون المالية لسنة 2023.
تونس
12:00 مكة المكرمة.
مؤتمر لأصحاب التاكسي بشأن إضرابهم ومطالبهم بمنح الرخص وزيادة التعريفة.
سانت بطرسبرغ
13:00 مكة المكرمة.
الرئيس الروسي يستضيف قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة “كومنولث الدول المستقلة”.
الخرطوم
14:30 مكة المكرمة.
مظاهرات في العاصمة السودانية دعت لها لجان المقاومة لرفض الحكم العسكري.
فرنسا
15:30 مكة المكرمة.
جولة في أسواق أعياد الميلاد في باريس.
الفاتيكان
16:00 مكة المكرمة.
نقل ترانيم أعياد الميلاد من ساحة القديس بطرس.
سوريا
16:45 مكة المكرمة.
جولة للجزيرة مباشر في مخيم عباد الرحمن شمال إدلب مع دخول فصل الشتاء.
لبنان – بيروت
17:00 مكة المكرمة.
جولة للجزيرة مباشر ترصد معاناة اللاجئين السوريين في مخيم برج البراجنة مع تصاعد حدة فصل الشتاء وبرودة الطقس.
لندن
17:45 مكة المكرمة.
تواصل إضراب موظفي شبكة السكك الحديدية لليوم الثالث بسبب تدني الأجور.
فلسطين- مخيم طولكرم
18:00 مكة المكرمة.
استقبال الأسير هيثم بليدي بعد قضاء 4 سنوات في سجون الاحتلال بتهمة إيواء الشهيد المقاوم أشرف نعالوة.
أنقرة
19:00 مكة المكرمة.
مؤتمر للرئيس التركي رجب عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية.
واشنطن
20:00 مكة المكرمة.
جولة في أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الأمريكية.
الدوحة
21:00 مكة المكرمة.
“المسائية”.
الدوحة
23:30 مكة المكرمة.
“هاشتاج”.