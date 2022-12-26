تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

فلسطين – نابلس

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد إبراهيم النابلسي.

تعز – اليمن

11:30 مكة المكرمة.

جولة ترصد وضع المرضى بعد خروج هيئة مستشفى الثورة بتعز عن الخدمة لنفاد الوقود.

موسكو

12:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي.

تونس

12:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للحكومة التونسية بشأن إجراءات قانون المالية لسنة 2023.

تونس

12:00 مكة المكرمة.

مؤتمر لأصحاب التاكسي بشأن إضرابهم ومطالبهم بمنح الرخص وزيادة التعريفة.

سانت بطرسبرغ

13:00 مكة المكرمة.

الرئيس الروسي يستضيف قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة “كومنولث الدول المستقلة”.

الخرطوم

14:30 مكة المكرمة.

مظاهرات في العاصمة السودانية دعت لها لجان المقاومة لرفض الحكم العسكري.

فرنسا

15:30 مكة المكرمة.

جولة في أسواق أعياد الميلاد في باريس.

الفاتيكان

16:00 مكة المكرمة.

نقل ترانيم أعياد الميلاد من ساحة القديس بطرس.

سوريا

16:45 مكة المكرمة.

جولة للجزيرة مباشر في مخيم عباد الرحمن شمال إدلب مع دخول فصل الشتاء.

لبنان – بيروت

17:00 مكة المكرمة.

جولة للجزيرة مباشر ترصد معاناة اللاجئين السوريين في مخيم برج البراجنة مع تصاعد حدة فصل الشتاء وبرودة الطقس.

لندن

17:45 مكة المكرمة.

تواصل إضراب موظفي شبكة السكك الحديدية لليوم الثالث بسبب تدني الأجور.

فلسطين- مخيم طولكرم

18:00 مكة المكرمة.

استقبال الأسير هيثم بليدي بعد قضاء 4 سنوات في سجون الاحتلال بتهمة إيواء الشهيد المقاوم أشرف نعالوة.

أنقرة

19:00 مكة المكرمة.

مؤتمر للرئيس التركي رجب عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية.

واشنطن

20:00 مكة المكرمة.

جولة في أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الأمريكية.

الدوحة

21:00 مكة المكرمة.

“المسائية”.

الدوحة

23:30 مكة المكرمة.

“هاشتاج”.