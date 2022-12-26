“خطتي ألا أكون في الشارع”.. مُشرّد بريطاني يحرج رئيس وزراء بلاده أمام الكاميرات (فيديو)

أحرج مشرد بريطاني رئيس وزراء بلاده ريشي سوناك، الجمعة، أثناء تقديمه الطعام للفقراء أمام كاميرات التلفزيون.

وسأل سوناك الرجل عن خطته لنهاية الأسبوع بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، ليجيب المشرّد: “ليست لديّ فكرة، خطتي ألا أكون في الشارع، آمل مساعدتي للحصول على سكن مؤقت”.

وبادر رئيس الوزراء الجديد بسؤال الرجل أمام عدسات الكاميرات، عما إذا إذا كان يعمل في مجال التجارة والأعمال، ليجيب بأنه مُشرّد.

ووصفت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، الحوار الذي دار بين الرجلين بأنه “مؤلم”، وقالت ساخرة “أخشى أن تعني كلمة مُشرّد لرئيس الوزراء أن الرجل لا يملك قصرًا في الوقت الحالي”.

“Do you work in business?" "No, I'm homeless. I'm a homeless person." Excruciating.pic.twitter.com/mtd9pYBOt0 — Angela Rayner 🌹 (@AngelaRayner) December 24, 2022

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن سوناك سأل الرجل عن المجال الذي كان يعمل فيه، وإن الرجل أجاب بأنه “مجال الأعمال”، ولذلك سأله رئيس الوزراء عما إذا كان يرغب في العمل في المجال نفسه.

وتابعت الصحيفة أن الرجل قال إنه لم يقرر ويمكنه النظر في ذلك بعد عطلة عيد الميلاد، ليسأله سوناك عن خطته في هذه العطلة، فيرد الرجل بأنه مُشرّد ويأمل الحصول على مأوى وألا يكون في الشارع.

وقال العضو البرلماني في حزب العمال، بيل إسترسون، إن الحوار أظهر أن سوناك كان “بعيدًا”.

وكشفت صحيفة الغارديان أن سوناك تعهد خلال زيارته لمطعم الفقراء بملياري جنيه إسترليني لمعالجة أزمة التشرد والنوم في العراء خلال السنوات الثلاث المقبلة.