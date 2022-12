“لن نسمح بالصلاة”.. هندوس يعرقلون إقامة صلاة الجمعة في ولاية هندية (فيديو)

وثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند عددًا من الفيديوهات التي تُظهر اعتراض مجموعة من الهندوس على إقامة صلاة الجمعة في أحد الأماكن العامة بمدينة جورجاون في ولاية هاريانا شمالي البلاد.

وتُظهر المقاطع المتداولة، الجمعة، مجموعة من الأشخاص يرتدون الأوشحة الزعفرانية المميزة للتيار اليميني الهندوسي، وهم يتحدثون بشكل غاضب مع مجموعة من المسلمين.

وبحسب صحيفة (إنديان إكسبرس) الهندية، فإن الناشطين يتبعون جماعة “باجرانجي دال” الهندوسية، التي برز اسمها في العديد من المناسبات التي وثقت اعتداءات على المسلمين في الهند خلال الفترات الماضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ناشطون هندوس إعاقة صلاة الجمعة في الفضاء العام، ولكنها حدثت أكثر من مرة خلال العام الماضي في مدينة جورجاون نفسها وفقًا للصحيفة.

ورغم أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون من بين تعداد سكان البلاد الذي يُقدَّر بنحو مليار و400 مليون نسمة، فإنهم يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة في 26 مايو/أيار 2014.

وترجمت الصحيفة الهندية كلام أحد الناشطين الذي يتحدث بشكل غاضب في أحد المقاطع المتداولة قائلًا “لا يهم ما إذا كان قد أُذِن لهم بالصلاة في ستة أماكن أم لا، لن نسمح بأن يقيموا الصلاة في مكان مفتوح، وسنصعّد الاحتجاجات إذا استمرت الصلاة في الأسابيع المقبلة”.

وعبّر عدد من الناشطين والمغردين على تويتر عن استيائهم من الواقعة، وقال راديش سينغ “أدين بشدة عدوان الكراهية الذي قام به ناشطو باجرانجي دال بمنع المسلمين من صلاة الجمعة”.

Strongly Condemn the hatred aggression by Bajrangdal India 🇮🇳 Stopping Muslims from their Friday Prayer, https://t.co/5ZHTk0aHXE

— Radesh Singh Tony (@aoepoeRadesh) December 24, 2022