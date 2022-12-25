تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون ضمن قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بنزرت – تونس

12:00 مكة المكرمة.

وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني رفضا لما تعدّه انقلاب قيس سعيّد.

تونس

12:30 مكة المكرمة.

إفادة بشأن تصريحات الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن الاتحاد لن يجلس مع رئيس الجمهورية مجددا.

صيدا – لبنان

13:00 مكة المكرمة.

مهرجان لحركة حماس بعنوان “نحو القدس آتون بطوفان هادر” بمناسبة الذكرى الـ53 لانطلاقتها.

فلسطين

13:30 مكة المكرمة.

استقبال مجلس كنائس رام الله للمهنئين بمناسبة عيد الميلاد في قاعة كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في رام الله.

باريس

14:00 مكة المكرمة.

رصد مستجدات الأوضاع في شوارع باريس على ضوء احتجاجات الجالية الكردية.

السودان

14:00 مكة المكرمة.

مظاهرات متوقعة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

الفاتيكان

14:00 مكة المكرمة.

البابا فرانسيس يلقي خطابا بمناسبة أعياد الميلاد.

فلسطين

15:10 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

إسطنبول

14:00 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد مظاهر الإقبال السياحي في شارع الاستقلال مع قرب الاحتفالات بالعام الجديد.

السودان

17:00 مكة المكرمة.

مظاهرات متوقعة في منطقة شرق الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

بيروت

18:00 مكة المكرمة.

رصد لأجواء استعدادات اللبنانيين للاحتفال بأعياد الميلاد من أسواق بيروت.