تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون ضمن قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بنزرت – تونس
12:00 مكة المكرمة.
وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني رفضا لما تعدّه انقلاب قيس سعيّد.
تونس
12:30 مكة المكرمة.
إفادة بشأن تصريحات الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن الاتحاد لن يجلس مع رئيس الجمهورية مجددا.
صيدا – لبنان
13:00 مكة المكرمة.
مهرجان لحركة حماس بعنوان “نحو القدس آتون بطوفان هادر” بمناسبة الذكرى الـ53 لانطلاقتها.
فلسطين
13:30 مكة المكرمة.
استقبال مجلس كنائس رام الله للمهنئين بمناسبة عيد الميلاد في قاعة كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في رام الله.
باريس
14:00 مكة المكرمة.
رصد مستجدات الأوضاع في شوارع باريس على ضوء احتجاجات الجالية الكردية.
السودان
14:00 مكة المكرمة.
مظاهرات متوقعة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
الفاتيكان
14:00 مكة المكرمة.
البابا فرانسيس يلقي خطابا بمناسبة أعياد الميلاد.
فلسطين
15:10 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.
إسطنبول
14:00 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد مظاهر الإقبال السياحي في شارع الاستقلال مع قرب الاحتفالات بالعام الجديد.
السودان
17:00 مكة المكرمة.
مظاهرات متوقعة في منطقة شرق الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
بيروت
18:00 مكة المكرمة.
رصد لأجواء استعدادات اللبنانيين للاحتفال بأعياد الميلاد من أسواق بيروت.