شبّهه ببطل مونديال 2006.. إشادة كبيرة من المدرب الإيطالي “كابيلو” بنجم المغرب سفيان أمرابط

أشاد المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو بإمكانيات لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، وأثنى على ما قدّمه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن وصل مع “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي البطولة.

ونقل موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مدرب ميلان ويوفنتوس السابق قوله إن سفيان أمرابط يُذكره بلاعب الوسط الإيطالي السابق جينارو جاتوزو الذي فاز بكأس العالم 2006، وإنه يملك العديد من السمات المشتركة مع مدرب فريق فالنسيا الحالي.

وأوضح كابيلو في تصريحاته أن “سفيان أمرابط يملك عزيمة وقوة كبيرتين في اهتمامه باستعادة الكرة، فضلًا عنه كونه يوجَد دائمًا في المكان المناسب”.

وأضاف مدرب منتخب إنجلترا السابق “أمرابط يُذكرني كثيرًا بجينارو جاتوزو، ولكن مع المزيد من الصفات التقنية”.

ما شاهدتموه في كأس العالم FIFA قطر 2022 كانت النسخة الثانية من أمرابط 💪 أما النسخة الأولى فقد شاهدناها في كأس العالم FIFA روسيا 2018 وقد لعب مع خصومه لعبة "أمسك بي إن استطعت" ⚡️ الكفاح والرغبة والمثابرة تجري في دماء آل مرابط 🇲🇦 pic.twitter.com/Hvipj8GzA0 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 22, 2022

ويعرف كابيلو اللاعب المغربي بالفعل من قبل، حيث أدى أمرابط أداءً جيدًا مع فريق فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ووضع أقدامه بثبات مع فريق المدرب فينينشزو إيتاليانو بعد أن أظهر جودته من قبل في “السيري آ” مع فريق هيلاس فيرونا.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022 عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يصل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

وتميز العديد من اللاعبين المغاربة في البطولة مثل أمرابط وحكيم زياش وأشرف حكيمي وعز الدين أوناحي ونايف أكرد.