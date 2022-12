ضحايا وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف.. العاصفة الثلجية المميتة تشل الحياة في أمريكا وكندا (شاهد)

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة السبت وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، وتقطع السبل بالعديد من الأمريكيين مع إلغاء رحلات طيران.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل”.

At least 9 people died due to a snow storm in the United States. In the video, the states of New York and Michigan.

According to the media, due to strong winds and a sharp cold snap, more than a million households were left without electricity.#WinterStorm #USA pic.twitter.com/l4dOEo1fdq

— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) December 24, 2022