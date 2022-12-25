ضحايا وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف.. العاصفة الثلجية المميتة تشل الحياة في أمريكا وكندا (شاهد)

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة السبت وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، وتقطع السبل بالعديد من الأمريكيين مع إلغاء رحلات طيران.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل”.

At least 9 people died due to a snow storm in the United States. In the video, the states of New York and Michigan. According to the media, due to strong winds and a sharp cold snap, more than a million households were left without electricity.#WinterStorm #USA pic.twitter.com/l4dOEo1fdq — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) December 24, 2022

وحتى فجر السبت، كان نحو 530 ألف منزل بدون كهرباء مقابل 1.5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، خصوصا في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر الموت بسبب البرد، ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقال المصدر نفسه إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.

من جهة أخرى، أكدت السلطات أن 17 شخصا على الأقل في ثماني ولايات لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية.

❄️🇺🇸🛢️📉US natural gas production suffered its biggest one-day drop in more than a decade on Friday as the massive winter storm battering much of North America froze liquids in pipes and forced wells to shut down.-Bloomberg pic.twitter.com/xX36nJNyAF — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 25, 2022

“أصبحت وراءنا”

وتضرب عاصفة -تُعَد الأعنف منذ عقود- البلاد منذ مساء الأربعاء، ورافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.

وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام.

وأُلغي أكثر من 3300 رحلة، وأرجئ أكثر من 7500 أخرى السبت. وفي اليوم السابق، أُلغي نحو 6 آلاف رحلة، حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران “فلايت-أوير كوم”.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجادج في تغريدة على تويتر السبت “الحد الأقصى من الاضطراب أصبح وراءنا، وشركات الطيران والمطارات تستأنف عملياتها تدريجيا”، مما بعث الأمل في المسافرين العالقين بمطارات مثل أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ونيويورك على أمل حدوث معجزة في عيد الميلاد.

Severe weather across the country led to more than 20% of flights being canceled yesterday. Impacts continue today but FAA expects that the most extreme disruptions are behind us as airline and airport operations gradually recover. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) December 24, 2022

وفي عدد كبير من المدن الأمريكية مثل دنفر أو شيكاغو، فُتحت ملاجئ لاستقبال الأشخاص المحتاجين للحصول على تدفئة وحمايتهم من خطر انخفاض حرارة الجسم.

وبسبب تدني درجات الحرارة، أصبح الضغط على شبكة الطاقة كبيرا جدا.

حوادث وإلغاء رحلات في كندا

وتأثرت كندا بالعاصفة أيضا حيث أصدرت السلطات تحذيرات شديدة من الأحوال الجوية السيئة، وقُطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وأُلغي عدد كبير من الرحلات الجوية بمطارات في فانكوفر وتورونتو ومونتريال.

ورصدت مقاطع مصورة اصطدام أكثر من 100 مركبة في كندا بسبب العواصف الثلجية. وأظهر تسجيل مصور اصطدام أكثر من 100 مركبة على الطريق السريع (401) بين مدينتي لندن وتيلبيري في كندا، بسبب العواصف الثلجية والصقيع.

وحذرت الشرطة الكندية المواطنين من الخروج من المنازل بسياراتهم قبل أن تقوم السلطات بإزالة الثلوج من الشوارع ورمي الملح لإذابته.

وقالت خدمة النقل بالسكك الحديدية الكندية (فيا ريل) إنه سيتم تعليق كل رحلات القطارات من تورونتو إلى أوتاوا ومونتريال في يوم عيد الميلاد بعد خروج قطار عن مساره، بينما أدت “الظروف الجوية القاسية” إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الأخرى.

وفي تورونتو، تحدّث عالم الأرصاد الجوية كيلسي ماك أوين عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار على بحيرة آيري. وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة في فيربورت هاربور بولاية أوهايو على البحيرة نفسها.