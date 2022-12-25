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ضحايا وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف.. العاصفة الثلجية المميتة تشل الحياة في أمريكا وكندا (شاهد)

عاملو إطفاء في ديترويت (الفرنسية)
25/12/2022-|آخر تحديث: 25/12/202204:32 PM (مكة المكرمة)

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة السبت وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، وتقطع السبل بالعديد من الأمريكيين مع إلغاء رحلات طيران.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل”.

وحتى فجر السبت، كان نحو 530 ألف منزل بدون كهرباء مقابل 1.5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، خصوصا في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر الموت بسبب البرد، ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقال المصدر نفسه إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.

من جهة أخرى، أكدت السلطات أن 17 شخصا على الأقل في ثماني ولايات لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية.

“أصبحت وراءنا”

وتضرب عاصفة -تُعَد الأعنف منذ عقود- البلاد منذ مساء الأربعاء، ورافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.

وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام.

وأُلغي أكثر من 3300 رحلة، وأرجئ أكثر من 7500 أخرى السبت. وفي اليوم السابق، أُلغي نحو 6 آلاف رحلة، حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران “فلايت-أوير كوم”.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجادج في تغريدة على تويتر السبت “الحد الأقصى من الاضطراب أصبح وراءنا، وشركات الطيران والمطارات تستأنف عملياتها تدريجيا”، مما بعث الأمل في المسافرين العالقين بمطارات مثل أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ونيويورك على أمل حدوث معجزة في عيد الميلاد.

وفي عدد كبير من المدن الأمريكية مثل دنفر أو شيكاغو، فُتحت ملاجئ لاستقبال الأشخاص المحتاجين للحصول على تدفئة وحمايتهم من خطر انخفاض حرارة الجسم.

وبسبب تدني درجات الحرارة، أصبح الضغط على شبكة الطاقة كبيرا جدا.

حوادث وإلغاء رحلات في كندا

وتأثرت كندا بالعاصفة أيضا حيث أصدرت السلطات تحذيرات شديدة من الأحوال الجوية السيئة، وقُطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وأُلغي عدد كبير من الرحلات الجوية بمطارات في فانكوفر وتورونتو ومونتريال.

ورصدت مقاطع مصورة اصطدام أكثر من 100 مركبة في كندا بسبب العواصف الثلجية. وأظهر تسجيل مصور اصطدام أكثر من 100 مركبة على الطريق السريع (401) بين مدينتي لندن وتيلبيري في كندا، بسبب العواصف الثلجية والصقيع.

وحذرت الشرطة الكندية المواطنين من الخروج من المنازل بسياراتهم قبل أن تقوم السلطات بإزالة الثلوج من الشوارع ورمي الملح لإذابته.

وقالت خدمة النقل بالسكك الحديدية الكندية (فيا ريل) إنه سيتم تعليق كل رحلات القطارات من تورونتو إلى أوتاوا ومونتريال في يوم عيد الميلاد بعد خروج قطار عن مساره، بينما أدت “الظروف الجوية القاسية” إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الأخرى.

وفي تورونتو، تحدّث عالم الأرصاد الجوية كيلسي ماك أوين عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار على بحيرة آيري. وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة في فيربورت هاربور بولاية أوهايو على البحيرة نفسها.

مسافرون عالقون في مطار أوهايو في الولايات المتحدة بسبب إلغاء رحلاتهم إثر عاصفة شديدة تضرب البلاد (الأوربية)
عامل يزيل الثلج في الشارع بولاية ميشيغان (الأوربية)
مواطن أمريكي يزيل الثلج من أمام منزله في ولاية إلينوي (الأوربية)
حادث سير كبير من عدة سيارات في ولاية أوهايو (الأوربية)
سكان في مدينة شيكاغو يسيرون في الشارع وسط ظروف جوية صعبة (الأوربية)
تحذيرات من السقوط بسبب الثلوج والجليد في الشوارع (الأوربية)
مشرد في ولاية كنتاكي بمركز إيواء أقامته السلطات للاحتماء من البرد (الفرنسية)
المصدر : وكالات