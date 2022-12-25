الفيفا يختار أفضل 5 مباريات في كأس العالم قطر 2022

قدّمت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عددًا من المباريات المثيرة والممتعة، لكن اختيار أفضل 5 مباريات قد يُعَد مهمة مستحيلة.

فالبعض قد يختار بناءً على عدد الأهداف، والبعض الآخر قد يختار بناءً على أحداث المباراة، والبعض قد يتجه إلى الجوانب التكتيكية، حيث إن كل شخص لديه زواياه المعينة لاختيار الأفضل.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار 5 مباريات رأى أنها الأفضل من حيث المتعة والإثارة، اعتمادًا على أن بعضها سيكون جزءًا من خيارات أي مشجع.

المباراة الأولى: الأرجنتين – السعودية

المجموعة الثالثة، استاد لوسيل، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022

لم تُهزم الأرجنتين لـ36 مباراة متتالية، وكانت مستعدة لمعادلة رقم إيطاليا خلال مواجهة السعودية، وقد صبت التوقعات في صالح زملاء ليونيل ميسي أمام المنتخب صاحب المركز الـ51 في العالم.

البداية كانت تشير إلى أن المباراة الـ37 دون خسارة في الطريق فعلًا، خاصة بعد التقدم بهدف في الشوط الأول، لكن ما حدث في الشوط الثاني كان أحد أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم FIFA.

المباراة الثانية: إسبانيا – ألمانيا

المجموعة الخامسة، استاد البيت، 27 نوفمبر 2022

من الناحية التكتيكية، كانت تلك المواجهة المنتظرة بفارغ الصبر بين العملاقين، واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة.

بدأ الثنائي دون هجوم حقيقي لكن النهاية كانت بإحراز موراتا وفولكروغ هدفي اللقاء بعد التبديلات.

وحافظ هدف فولكروغ في الوقت القاتل على آمال ألمانيا بالتأهل إلى دور الـ16.

المباراة الثالثة: الكاميرون – صربيا

المجموعة السابعة، استاد الجنوب، 28 نوفمبر 2022

كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة في مرحلة المجموعات، وكذلك واحدة من الأكثر غزارة في الأهداف. تأخرت صربيا في البداية لكنها استطاعت العودة والتقدم في آخر دقائق الشوط الأول، وفي الثاني ومع دخول فينسنت أبو بكر من دكة البدلاء نجحت الكاميرون في إعادة اللقاء إلى نقطة الصفر.

حافظ التعادل على آمال الفريقين في التأهل إلى دور الـ16.

خبرة سويسرا صنعت الفارق .. تأهلت بجدارة صربيا كالعادة .. تصفيات جيدة وأسماء واعدة ثم لا شيء الكاميرون استفادت من عدم اهتمام البرازيل.. وحققت انتصاراً تاريخياً معنوياً pic.twitter.com/gBSPeViCKq — محمد عواد (@mohammedawaad) December 2, 2022

المباراة الرابعة: هولندا – الأرجنتين

ربع النهائي، استاد لوسيل، 9 ديسمبر/كانون الأول 2022

لن تنسى تلك المباراة لفترة طويلة، كانت مثيرة وممتعة وعصبية بين الطرفين.

عودة ممتازة من هولندا وثنائية تاريخية من فيخورست، وتنوع مجنون في تنفيذ الركلات الحرة، ورقم قياسي من البطاقات الصفراء، وتحطيم ميسي لرقم باتيستوتا في صدارة هدافي الأرجنتين في كأس العالم.

كانت تلك مجرد تفاصيل مهمة في المواجهة.

المباراة الخامسة: الأرجنتين – فرنسا

النهائي، استاد لوسيل، 18 ديسمبر 2022

يا لها من نهاية، بدت الأرجنتين واثقة تمامًا من الفوز لكن فرنسا عادت إلى اللقاء بثنائية كيليان مبابي، وفي الأشواط الإضافية تقدمت الأرجنتين من جديد لكن مبابي رد مرة أخرى وأرسل اللقاء إلى ركلات الترجيح.

عندها انتصر زملاء ميسي وأصبحوا أبطال العالم.