قتلى في قصف مكثف على خيرسون وزيلينسكي يصفه بـ”إرهاب روسي من أجل المتعة” (فيديو)

قالت السلطات الأوكرانية إن غارة جوية روسية على مدينة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين، بينما وصفت كييف الغارة بأنها “قتل عمد من أجل المتعة”.

وبعد رحلة إلى الولايات المتحدة سعيا للحصول على مزيد من الأسلحة لمقاومة العمليات العسكرية الروسية المستمرة منذ 10 أشهر، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر صورا لشوارع المدينة التي تتناثر فيها سيارات محترقة ونوافذ محطمة وجثث.

وقال زيلينسكي “السبت صباحا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة. ليست هذه منشآت عسكرية، وليست حربا وفق ما هو متعارف عليه، بل هو إرهاب وقتل من أجل الترهيب والمتعة”.

وتابع “ستضع الشبكات الاجتماعية على الأرجح إشارة إلى أن هذه اللقطات تتضمن محتوى حساسا. لكن هذا ليس محتوى حساسا، ولكنه الحياة الواقعية لأوكرانيا والأوكرانيين”.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom

