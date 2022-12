مصرع مسؤول أمريكي سابق بعد تحطم طائرة على شاطئ بولاية كاليفورنيا (فيديو)

فتحت سلطات الطيران الأمريكية، أمس الجمعة، تحقيقا في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا ما أدى الى مقتل رجل وإصابة ربان الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس قولها إن عمدة مدينة سانتا مونيكا الأسبق ريكس مينتر كان على متن الطائرة وأنه توفي خلال الحادثة بسبب أزمة صحية طارئة على مستوى القلب فيما نُقل الطيار إلى المستشفى.

وتم انتخاب مينتر في مجلس مدينة سانتا مونيكا في عام 1955 وشغل منصب رئيس البلدية بين عامي 1963 و1967، وعمل لاحقًا كمدع عام لمدينة أركاديا وقاضٍ في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، وفقًا لبيان نُشر على موقع المدينة على الإنترنت.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة من طراز “سيسنا 150” وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري على بعد أمتار من شاطئ سانتا مونيكا الشهير.

وقال إيان غريغور المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إن التحقيق جار في حادث تحطم الطائرة.

وأضاف أن الطيار “أبلغ عن وجود مشاكل في المحرك بعد إقلاعه من مطار سانتا مونيكا”.

BREAKING- New video of a small plane crashing into the shore next to Santa Monica Pier. 2 people onboard reportedly suffered injuries but are alive

— Traffic News Los Angeles (@TrafficNewsLA) December 23, 2022