تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

طرابلس

11:30 بتوقيت الدوحة.

احتفالات بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

طرابلس – ليبيا

12:00 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الإعلام العرب.

ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022.

إسطنبول – تركيا

12:00 بتوقيت الدوحة.

خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الخرطوم – السودان

13:00 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر للمجلس الانتقالي للولاية الشمالية السودانية بشأن المستجدات السياسية.

بيت لحم – فلسطين

13:45 بتوقيت الدوحة.

فاعليات بمناسبة أعياد الميلاد.

الخرطوم – السودان

14:00 بتوقيت الدوحة.

الصالون الصحفي الأول للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة.

رام الله – فلسطين

14:30 بتوقيت الدوحة.

وقفة لأهالي الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.

قلقيلية – فلسطين

16:00 بتوقيت الدوحة.

حفل تكريم الأسير الفلسطيني لدى الاحتلال “يحيى شريدة”.

لندن

16:30 بتوقيت الدوحة.

موجة إضرابات تجتاح العديد من مرافق الدولة الأساسية.

الفاتيكان

21:10 بتوقيت الدوحة.

احتفالات البابا فرانسيس بالقداس عشية عيد الميلاد.