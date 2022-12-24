تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
طرابلس
11:30 بتوقيت الدوحة.
احتفالات بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.
طرابلس – ليبيا
12:00 بتوقيت الدوحة.
مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الإعلام العرب.
ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022.
إسطنبول – تركيا
12:00 بتوقيت الدوحة.
خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الخرطوم – السودان
13:00 بتوقيت الدوحة.
مؤتمر للمجلس الانتقالي للولاية الشمالية السودانية بشأن المستجدات السياسية.
بيت لحم – فلسطين
13:45 بتوقيت الدوحة.
فاعليات بمناسبة أعياد الميلاد.
الخرطوم – السودان
14:00 بتوقيت الدوحة.
الصالون الصحفي الأول للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة.
رام الله – فلسطين
14:30 بتوقيت الدوحة.
وقفة لأهالي الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.
قلقيلية – فلسطين
16:00 بتوقيت الدوحة.
حفل تكريم الأسير الفلسطيني لدى الاحتلال “يحيى شريدة”.
لندن
16:30 بتوقيت الدوحة.
موجة إضرابات تجتاح العديد من مرافق الدولة الأساسية.
الفاتيكان
21:10 بتوقيت الدوحة.
احتفالات البابا فرانسيس بالقداس عشية عيد الميلاد.