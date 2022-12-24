الفيفا يعلن جائزة “أفضل هدف” في مونديال قطر.. من الفائز بتصويت الجماهير؟

اختير هدف اللاعب البرازيلي “ريتشارلسون” في مرمى منتخب صربيا، أفضل هدف في كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بالجماهير.

وتم التصويت لضربة ريتشارليسون المزدوجة ضد صربيا التي وضعت البرازيل في المقدمة (2-0). وأعلن الفيفا، أمس الجمعة، عن فوز هدف اللاعب البرازيلي ريتشارلسون بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 رسميًّا بناءً على تصويت الجماهير عبر موقعه الرسمي.

وكان المهاجم البرازيلي، قد سجل ذلك الهدف في مرمى المنتخب الصربي من لعبة خلفية مزدوجة، خلال المواجهة التي أقيمت بالجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر الذي انتهى بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب العالمي.

وأرسل فينيسيوس جونيور عرضية من خارج منطقة الجزاء -كشف لرونالدو أنه تعلمها وهو يتابع لوكا مودريتش- إلى ريتشارليسون، الذي كان على بعد 13 ياردة وظهره إلى المرمى. “بومبو” سددها على النحو الواجب وأرسلها بطريقة رائعة في مرمى فانجا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وتفوق هدف ريتشارلسون في سباق التصويت الجماهيري على كل من:

هدف السعودي سالم الدوسري المسجل في مرمى الأرجنتين (هدف قاد الأخضر للفوز بجهد رائع).

الهولندي كودي غاكبو في مرمى الإكوادور (ضربة صاروخية بالقدم اليسرى).

إنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين في مرمى المكسيك (تسديدة منحنية في شباك الحارس).

فينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون في مرمى صربيا (كرة سقطت رائعة).

لويس تشافيز لاعب منتخب المكسيك ضد السعودية (ضربة حرة مميزة).

كيليان مبابي نجم فرنسا ضد بولندا (تسديدة لا يمكن التصدي لها).

هدف آخر لريتشارلسون ضد كوريا الجنوبية (لمسة جميلة).

بايك سيونغ لاعب كوريا الجنوبية في مرمى البرازيل (تسديدة صاروخية).

هدف البرازيلي نيمار في مرمى كرواتيا (هدف مذهل).

وقد مُنحت جائزة أفضل هدف في البطولة للمرة الأولى عام 2006. والفائزون السابقون بها هم: ماكسي رودريغيز ودييغو فورلان وجيمس رودريغيز وبنجامين بافارد.