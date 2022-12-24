الصين.. تقديرات حكومية بإصابة 37 مليون شخص بكورونا في يوم واحد

ذكرت أكبر هيئة صحية حكومية في الصين أنه ربما قد أصيب ما يقرب من 37 مليون شخص بالبلاد بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد هذا الأسبوع، ما يجعل تفشي الفيروس بالبلاد، هو الأكبر في العالم إلى حد بعيد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الجمعة، أنه وفقًا لمحضر اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، فإن ما يصل إلى 248 مليون شخص، أو ما يوازي 18% من السكان، ربما قد أصيبوا بالفيروس في الأيام الـ20 الأولى من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وإذا كانت الأرقام صحيحة، سيجعل معدل الإصابة هذا، الرقم القياسي اليومي السابق البالغ حوالي 4 ملايين إصابة في كانون الثاني/يناير الماضي، ضئيلًا للغاية.

وأدى التخلص السريع من جانب بيجين لقيود سياسة صفر كوفيد إلى تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى بلا قيود بين سكان ليست لديهم سوى مستويات متدنية من المناعة الطبيعية.

ووفقًا لتقديرات اللجنة، أصيب بالفيروس أكثر من نصف المقيمين في إقليم سيشوان، بجنوب غرب الصين، والعاصمة بيجين.

وكانت شوارع المدن الصينية الرئيسية شبه خالية يوم الأحد الماضي، إذ بقي الناس في منازلهم لحماية أنفسهم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ضربت المراكز الحضرية من الشمال إلى الجنوب.

وتكافح الصين حاليًا أول موجة من 3 موجات متوقعة لتفشي كوفيد-19 هذا الشتاء وفقًا لكبير علماء الأوبئة في البلاد، ويمكن أن تتضاعف الحالات في جميع أنحاء البلاد إذا اتبع الناس أنماط السفر المعتادة لقضاء العطلات.