واشنطن تشكر قطر على جهودها في الإفراج عن أمريكيين كانا محتجزين بأفغانستان

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها التي توجت بالإفراج عن مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان، مؤكدا أن قطر شريك ثابت للولايات المتحدة في الجهود المشتركة بأفغانستان.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا من سوليفان، مساء الخميس، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تقدم جيك سوليفان بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقبل يومين، أعلنت الولايات المتحدة إفراج حركة طالبان في أفغانستان عن مواطنين أمريكيين اثنين في “بادرة حسن نية”.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية، إن المحتجزين “لم يتم الإفراج عنهما في إطار عملية تبادل أسرى أو معتقلين” ودون أن يوضح هويتهما.