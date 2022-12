موسكو تتهم واشنطن بشن “حرب غير مباشرة” في أوكرانيا وبلينكن يقول إن روسيا لم تظهر أي رغبة جدية لإنهاء الحرب

اعتبر الكرملين، أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لم تظهر “أي نية للإصغاء للمخاوف الروسية” وأن واشنطن تشن في أوكرانيا “حربا غير مباشرة” على موسكو.

يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ روسيا لم تظهر أي رغبة جدية في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد وقت قليل على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يريد إنهاء الصراع “في أسرع وقت ممكن”.

وقال بلينكن إنه عقد أمس الخميس اجتماعات عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع للبحث في أفكار من أجل التوصل لـ”سلام عادل” اقترحه زيلينسكي خلال زيارته التاريخية لواشنطن يوم الأربعاء.

ووصف بلينكن طرح الرئيس الأوكراني بأنه “بداية جيدة”، وقال إن أي سلام يجب أن يكون “عادلا ومستداما، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تفرض حلولا على أوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي “اليوم بشكل أساسي، لم تظهر روسيا أي اهتمام بالانخراط في دبلوماسية جدية” لإنهاء الحرب، مشددا على أن روسيا يمكنها وضع حد للحرب فورا بسحب قواتها.

I spoke with PRC Foreign Minister Wang Yi today. We discussed U.S.-PRC relationship, Russia’s war against Ukraine, the COVID-19 pandemic. It is critically important to maintain open channels of communication.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 23, 2022