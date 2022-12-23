مقتل شرطي وإصابة 5 في إسلام آباد بتفجير انتحاري.. وطالبان باكستان تعلن مسؤوليتها (فيديو)

أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بالعاصمة إسلام آباد فتسبب في مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين، اليوم الجمعة.

وصرح رئيس وحدة العمليات في شرطة العاصمة سهيل ظفر بأن انتحاريا فجر سيارة ملغومة كان يقودها بالقرب من منطقة سكنية بالعاصمة.

وأوضح أن الانفجار وقع بمجرد بدء رجال الشرطة مطاردة سيارة مشبوهة لم تتوقف عند حاجز أمني، فتسبب في مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين، بينهم مدنيان و3 من رجال الشرطة.

وقال سهيل ظفر للصحفيين “معلوماتنا الأولية تشير إلى وجود رجل وامرأة في السيارة”، مضيفا أن السيارة لم تتوقف عند نقطة التفتيش عندما حاولت الشرطة إيقافها.

من جانبها، قالت حركة طالبان باكستان إن الهجوم “على أعداء الإسلام” كان انتقاما لمقتل عضو بارز في الحركة الأيام الأخيرة.

وكانت جماعة طالبان باكستان، قد أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهاء الهدنة مع حكومة إسلام آباد، وأوعزت إلى عناصرها بتكثيف الهجمات ضد قوات الأمن بعموم البلاد.

وجماعة طالبان باكستان مدرجة على لوائح التنظيمات الإرهابية في باكستان.