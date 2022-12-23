مستشار سابق بهيئة قناة السويس: لا توجد نية لبيع أصول القناة والصندوق الاستثماري منفصل عنها (فيديو)

قال اللواء إيهاب البنان، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق إن الصندوق المزمع استحداثه للاستثمار في المجرى المائي لقناة السويس منفصل كليا عن هيئة الإدارة المسيرة للقناة.

وأضاف البنان، خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الصندوق المقترح سيشرف عليه خبراء في مجال المال والأعمال وستكون مهمته الرئيسية تمويل المشروعات الاستثمارية المتعلقة بقناة السويس.

واستطرد البنان قائلا “هذا الصندوق بما في ذلك أصوله المالية مفصول كليا عن أصول قناة السويس وهيئتها الإدارية”، مشددا على أن أصول قناة السويس محمية بمقتضى الدستور المصري.

ونفى البنان ما أثير عن إمكانية بيع أصول قناة لجهات أجنبية أو مستثمرين أجانب. وقال “الصندوق ستكون له أموال ورساميل سيتم استثمارها، كما يمكن لهذا الصندوق أن يساهم في جذب مستثمرين أجانب دون أن تكون لهم أي سلطة تذكر على المجرى المائي للقناة الذي تديره الدولة لفائدة الشعب المصري”.

وكان رئيسُ هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد صرح في وقت سابق، الخميس، بأن صندوقا سياديا مقترحا للقناة يمكن أن يرحب بمشاركة مستثمرين أجانب، لكن لن يكون لهم سيطرةٌ على الممر المائي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يهدف للمساعدة على حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة إلى المساعدة على مواجهة أي أزمات غير متوقعة.

يذكر ان عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس وصل إلى 23 ألفا و500 سفينة بزيادة بلغت 15% عن عدد السفن المسجلة في العام الماضي.

وتتوقع الجهات المصرية أن تصل عائدات قناة السويس خلال العام المقبل إلى نحو 8 مليارات دولار.