قدمه مبتورة ويفتقر لثمن الخبز.. لاجئ سوري يستغيث طلبا لتركيب طرف صناعي يعينه على إعالة أسرته (فيديو)

وجه لاجئ سوري استغاثة بطلب تركيب ساق صناعية، حتى يعود للعمل في سبيل إعالة أولاده وأسرته التي تعاني ظروفا معيشية قاسية في مخيم شير حمرين شمالي لبنان.

لاجئ سوري تداعى عليه الفقر والمرض.. من يشد عضد عاجز؟#سوريا pic.twitter.com/c6p5fFD0kB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2022

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، أوضح اللاجئ السوري عبد العزيز حمادي، أن إحدى رجليه بُترت من عند مفصل الركبة إثر إصابته بمرض السكر وتعذر علاجه، مما تسبب في عجزه عن إعالة أسرته وتوفير احتياجاها الأولي من الطعام، آملا أن تلاقي استغاثته استجابة في تركيب طرف صناعي يعينه على العودة إلى العمل وإعالة أسرته.