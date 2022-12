بسبب الشتاء القارس.. لاجئة سورية تحول خيمتها البسيطة إلى صف دراسي وتناشد المؤسسات الخيرية المساعدة (فيديو)

حولت اللاجئة السورية بشرى التي تعيش في منطقة السماقية بعكار شمالي لبنان، خيمتها البسيطة، صفًّا دراسيًّا للأطفال اللاجئين، بسبب بعد المدرسة عن مكان سكنهم وعدم ملاءمة مواعيدها لظروفهم.

وقالت بشرى إن الفكرة جاءتها عند حلول فصل الشتاء، حيث تبعد المدرسة كثيرا عن مكان سكن الأطفال، كما أن دوام المدرسة الذي يبدأ في الساعة الثانية ظهرا وينتهي في الساعة السابعة، يمثل عقبة أيضا.

وأوضحت أن ذلك الوضع يحتّم على الأطفال الصغار أن يرجعوا ليلا من المدرسة وهو أمر فيه مشقّة عليهم، مشيرة إلى أن العودة ليلا صعبة حتى بالنسبة للكبار، وفضلا عن ذلك فإن البرد والوحل يمثلان عقبة أمام ذهاب التلاميذ إلى المدرسة.

وتحاول بشرى بمبادرة فردية منها أن تعوض التلاميذ الصغار عن ذلك بالدراسة والتعلم داخل المخيم بعد أن حولت خيمتها إلى فصل دراسي.

تقول بشرى إن الجو في المنطقة شديد البرودة وقاس على الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال لا يمتلكون وسائل الدراسة حتى الحقائب المدرسية الضرورية لحمل الدفاتر والكتب.

ودعت بشرى إلى تبني الموضوع ومحاولة حل مشكلة هؤلاء الصغار بإيجاد وسيلة لتمكينهم من تلقي تعليمهم، سواء من قبل منظمات خيرية أو منظمات دولية تقدم مساعدات إلى الأطفال.

"Ninety per cent of Syrian refugees in Lebanon need humanitarian assistance to survive during the worst economic crisis the country has witnessed in decades, according to announcements made by international organisations on Friday."

Read more:https://t.co/NgVNSOhbfP

— Syria Relief (@SyriaRelief) December 19, 2022