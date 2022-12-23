قال إنها “من عند الله”.. قارئ مصري يعتذر عن حركة راقصة أثناء تلاوته القرآن

في أول تعليق له بعد إيقافه عاما من قبل نقابة القراء، اعتذر الشيخ محمد حامد السلكاوي عن قيامه بحركة راقصة خلال تلاوته للقرآن الكريم في أحد المآتم بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر).

وتحت عنوان “اعتذار واجب”، قال السلكاوي عبر حسابه في فيسبوك “أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التي انتابتني حين تلاوة كتابه الكريم، ولا أبغي من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة عليّ من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء، وإنما أبغى بهذا الاعتذار رضا الله سبحانه وتعالى والغفران عن حركتي اللاإرادية التي هي من عند الله”.

وكانت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر قد قررت، قبل يومين، وقف القارئ السلكاوي وإحالته إلى النيابة العامة بعد انتشار مقطع مصوّر لقيامه بحركات قالت إنها لا تليق بقدسية تلاوة للقرآن. وأثارت تلك الحركات عاصفة من الانتقادات والغضب على مواقع التوصل الاجتماعي.

واتخذت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة قرارًا جاء فيه “تم رفع القارئ من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام، نظرًا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة، فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية”، وفق صحف مصرية.

وتعد المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الأشهر والأعرق في العالم الإسلامي، وما زالت أصوات الطبقة الأولى من المقرئين القدامى يسمعها الناس يوميًا رغم بروز أجيال جديدة من القراء.