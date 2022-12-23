فنان أرجنتيني يخلد لحظة تتويج بلاده بكأس العالم بجدارية لميسي بالبشت القطري (فيديو)

خلّد الفنان الأرجنتيني ماكسي باجناسكو لحظة تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم قطر 2022، وذلك من خلال رسم جدارية بأحد شوارع العاصمة بوينس آيرس.

وقال باجناسكو “أردت رسم أول لوحة جدارية لميسي مع الكأس، وها هي. بعد يوم واحد من نهائي كأس العالم رأيت الجميع يحتفلون في ميدان المسلة”.

وأضاف “عادة ما تكون لوحاتي الجدارية مفاجئة لأنني أعمل في هدوء، أحببت أن نصنع هذه اللوحة تزامنًا مع الاحتفالات في كل مكان”.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تُوّج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم عقب فوزه على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية على ملعب لوسيل. وخلال التتويج ألبس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ميسي، قائد فريق الأرجنتين، البشت القطري.

وعقب هذه اللحظة، أصبح البشت القطري حديث العالم وتوافد عدد كبير من جماهير كأس العالم على سوق واقف بقلب الدوحة لشراء هذا البشت الذي تحول إلى أيقونة من أيقونات مونديال قطر 2022.

وتابع باجناسكو “طريقي في التواصل دائمًا هو الفن، عندما كانت هناك حرب وأردت الاعتراض عليها رسمت لوحة جدارية. عندما توفي أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا رسمت جدارية له في اليوم ذاته، وبذلك أصبحت معروفًا”.

واستطرد “في هذه الحالة، فإن طريقي في إظهار احتفائي هو رسم جدارية للمنتخب الأرجنتيني حتى يراها الناس، سأحاول دائمًا فعل ذلك”.